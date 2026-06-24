Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Kjartan Kjartansson skrifar 24. júní 2026 10:03 Kristoffer Storm (t.v.), þingmaður Danmerkurdemókrata, sagði sænskri þingkonu af írökskum uppruna að fara „heim“. Félagi hans, Sebastian Tynkkynen frá Sönnum Finnum (t.h.) sagði henni að „gráta meira“ eftir að frumvarp um brottvísun hælisleitenda sem þeir studdu var samþykkt. Vísir/EPA Tveir norrænir þingmenn sem tilheyra ECR-þingflokknum á Evrópuþinginu eru sakaðir um rasisma í garð sænskrar Evrópuþingkonu. Hótanir um málaferli ganga á víxl. Miðflokkurinn fékk aðild að ECR á sama tíma og flokkar þingmannanna tveggja í vikunni. Deilurnar hófust eftir atkvæðagreiðslu í Evrópuþinginu þar sem meirihluti samþykkti að koma upp svonefndum „móttökustöðvum“ utan álfunnar fyrir fólk sem hefur verið neitað um hæli í Evrópu í síðustu viku. Sum aðildarríki eru sögð hafa áform um að senda fólk til í Rúanda og Úsbekistan. Nokkrir þingmenn sem studdu tillöguna fögnuðu með því að hrópa „sendum þau til baka“ í þingsalnum. Abir al-Sahlani, sænsk Evrópuþingkona sem fæddist í Írak, skrifaði athugasemd við myndband af fögnuði þingmannanna að hún hefði aldrei upplifað jafnmikið óöryggi í Evrópuþinginu. Abir Al-Sahlani er þingkona sænska Miðflokksins. Hún fæddist í Írak en flúði til Svíþjóðar fimmtán ára gömul. Þingmenn tveggja þjóðernisíhaldsflokka á Evrópuþinginu vildu að hún færi „heim“.Vísir/Getty Við þeim ummælum brást Kristoffer Storm, þingmaður Danmerkurdemókrata, með því að segja að „Abil al-Sahlani ætti að fara heim“. Sebastian Tynkkynen, þingmaður Sannra Finna, bætti við „gráttu meira“. Hóta því að höfða mál refsi þingið þeim ekki Nú hefur Valerie Hayer, leiðtogi Endurnýjum Evrópu (e. Renew Europe), þingflokks miðhægriflokka á Evrópuþinginu, sent inn formlega kvörtun vegna ætlaðra rasískra ummæla þeirra Storm og Tynkkynen til forseta Evrópuþingsins. Hayer krafðist þess að Tynkkynen og Storm yrðu beittir viðurlögum. Annars gæti þingflokkurinn höfðað mál ef Evrópuþingið aðhefðist ekkert. Finnska ríkisútvarpið segir að Tynkkynen hafi á móti hótað að höfða mál á þeirri forsendu að hann hafi ranglega verið sakaður um að hóta þingkonunni. Bæði Danmerkurdemókratar og Sannir Finnar fengu inngöngu í Samtök evrópska íhaldsmanna og umbótasinna (ECR) á sama tíma og Miðflokkurinn í vikunni. Tynkkynen þessi hefur áður vakið athygli vegna ætlaðs kynþáttaníðs. Hann var einn nokkurra þingmanna Sannra Finna sem sýndu samstöðu með finnskri fegurðardrottningu í fyrra með því að birta mynd af sér þar sem þeir gerðu sig „skáeygða“. Þá hefur Tynkkynen í þrígang verið sakfelldur fyrir hatursorðræðu í garð hælisleitenda og útlendinga. Evrópusambandið Miðflokkurinn Finnland Danmörk Svíþjóð Innflytjendamál Flóttamenn Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Innlent Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Erlent Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Innlent Fleiri fréttir Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Burnham vill taka við af Starmer Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið Sjá meira