Erlent

Nýir banda­menn Mið­flokksins sakaðir um ras­isma gegn þing­konu

Kjartan Kjartansson skrifar
Kristoffer Storm (t.v.), þingmaður Danmerkurdemókrata, sagði sænskri þingkonu af írökskum uppruna að fara „heim“. Félagi hans, Sebastian Tynkkynen frá Sönnum Finnum (t.h.) sagði henni að „gráta meira“ eftir að frumvarp um brottvísun hælisleitenda sem þeir studdu var samþykkt.
Kristoffer Storm (t.v.), þingmaður Danmerkurdemókrata, sagði sænskri þingkonu af írökskum uppruna að fara „heim“. Félagi hans, Sebastian Tynkkynen frá Sönnum Finnum (t.h.) sagði henni að „gráta meira“ eftir að frumvarp um brottvísun hælisleitenda sem þeir studdu var samþykkt. Vísir/EPA

Tveir norrænir þingmenn sem tilheyra ECR-þingflokknum á Evrópuþinginu eru sakaðir um rasisma í garð sænskrar Evrópuþingkonu. Hótanir um málaferli ganga á víxl. Miðflokkurinn fékk aðild að ECR á sama tíma og flokkar þingmannanna tveggja í vikunni.

Deilurnar hófust eftir atkvæðagreiðslu í Evrópuþinginu þar sem meirihluti samþykkti að koma upp svonefndum „móttökustöðvum“ utan álfunnar fyrir fólk sem hefur verið neitað um hæli í Evrópu í síðustu viku. Sum aðildarríki eru sögð hafa áform um að senda fólk til í Rúanda og Úsbekistan.

Nokkrir þingmenn sem studdu tillöguna fögnuðu með því að hrópa „sendum þau til baka“ í þingsalnum. Abir al-Sahlani, sænsk Evrópuþingkona sem fæddist í Írak, skrifaði athugasemd við myndband af fögnuði þingmannanna að hún hefði aldrei upplifað jafnmikið óöryggi í Evrópuþinginu.

Abir Al-Sahlani er þingkona sænska Miðflokksins. Hún fæddist í Írak en flúði til Svíþjóðar fimmtán ára gömul. Þingmenn tveggja þjóðernisíhaldsflokka á Evrópuþinginu vildu að hún færi „heim“.Vísir/Getty

Við þeim ummælum brást Kristoffer Storm, þingmaður Danmerkurdemókrata, með því að segja að „Abil al-Sahlani ætti að fara heim“. Sebastian Tynkkynen, þingmaður Sannra Finna, bætti við „gráttu meira“.

Hóta því að höfða mál refsi þingið þeim ekki

Nú hefur Valerie Hayer, leiðtogi Endurnýjum Evrópu (e. Renew Europe), þingflokks miðhægriflokka á Evrópuþinginu, sent inn formlega kvörtun vegna ætlaðra rasískra ummæla þeirra Storm og Tynkkynen til forseta Evrópuþingsins.

Hayer krafðist þess að Tynkkynen og Storm yrðu beittir viðurlögum. Annars gæti þingflokkurinn höfðað mál ef Evrópuþingið aðhefðist ekkert. Finnska ríkisútvarpið segir að Tynkkynen hafi á móti hótað að höfða mál á þeirri forsendu að hann hafi ranglega verið sakaður um að hóta þingkonunni.

Bæði Danmerkurdemókratar og Sannir Finnar fengu inngöngu í Samtök evrópska íhaldsmanna og umbótasinna (ECR) á sama tíma og Miðflokkurinn í vikunni.

Tynkkynen þessi hefur áður vakið athygli vegna ætlaðs kynþáttaníðs. Hann var einn nokkurra þingmanna Sannra Finna sem sýndu samstöðu með finnskri fegurðardrottningu í fyrra með því að birta mynd af sér þar sem þeir gerðu sig „skáeygða“.

Þá hefur Tynkkynen í þrígang verið sakfelldur fyrir hatursorðræðu í garð hælisleitenda og útlendinga.

Evrópusambandið Miðflokkurinn Finnland Danmörk Svíþjóð Innflytjendamál Flóttamenn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið