Erlent

Dani lést í þyrluslysinu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Slökkvistarf hefur staðið yfir vegna gróðurelda í Grikklandi.
Slökkvistarf hefur staðið yfir vegna gróðurelda í Grikklandi. AP

Annar tveggja manna sem létust eftir að tvær slökkiliðsþyrlur skullu saman í loftinu í Grikklandi í dag var danskur ríkisborgari. Hinn var heimamaður.

Danska ríkisútvarpið hefur þetta eftir slökkviliðinu á svæðinu. Slysið varð þar sem þyrlurnar jusu vatni yfir gróðureld í nágrenni bæjarins Psaþa á Korintueiði í dag.

Kýríakos Mitsótakis forsætisráðherra Grikklands staðfestir einnig í færslu á samfélagsmiðlum að hinir látnu hafi verið danskur þyrluflugmaður og grískur umsjónarmaður.

„Ég votta fjölskyldum þeirra mína dýpstu samúð,“ segir hann.

Báðir áhafnarmeðlimir hinnar þyrlunnar höfðu slysið af. Annar þeirra var grískur og hinn breskur samkvæmt slökkviliðinu.

Grikkland Gróðureldar í Grikklandi

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