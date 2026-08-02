Dani lést í þyrluslysinu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 17:37 Slökkvistarf hefur staðið yfir vegna gróðurelda í Grikklandi. AP Annar tveggja manna sem létust eftir að tvær slökkiliðsþyrlur skullu saman í loftinu í Grikklandi í dag var danskur ríkisborgari. Hinn var heimamaður. Danska ríkisútvarpið hefur þetta eftir slökkviliðinu á svæðinu. Slysið varð þar sem þyrlurnar jusu vatni yfir gróðureld í nágrenni bæjarins Psaþa á Korintueiði í dag. Kýríakos Mitsótakis forsætisráðherra Grikklands staðfestir einnig í færslu á samfélagsmiðlum að hinir látnu hafi verið danskur þyrluflugmaður og grískur umsjónarmaður. „Ég votta fjölskyldum þeirra mína dýpstu samúð,“ segir hann. Báðir áhafnarmeðlimir hinnar þyrlunnar höfðu slysið af. Annar þeirra var grískur og hinn breskur samkvæmt slökkviliðinu. Grikkland Gróðureldar í Grikklandi Mest lesið Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Fleiri fréttir Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Sjá meira