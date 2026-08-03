Einn var vistaður í haldi lögreglunnar á Norðulandi eystra vegna grófrar líkamsárásar í nótt og er málið til rannsóknar.
Áfram var mikill erill hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra í gær enda margt um manninn á Akureyri þessa helgina þar sem tónlistarhátíðin Ein með öllu fór fram. Alls voru 86 mál skráð í kerfi lögreglu síðastliðinn sólarhring, segir í tilkynningu lögreglunnar á Norðurlandi eystra.
Mikill fjöldi hafi sótt sparitónleika hátíðarinnar á Akureyri. Flestir hafi skemmt sér vel og notið dagskrárinnar.
Fimm hafi verið vistaðir í fangaklefa í nótt. Auk eins vegna grófrar líkamsárásar voru tveir vistaðir í haldi lögreglu vegna heimilisofbeldis og aðrir tveir vegna ölvunar og vímuástands. Engin mál séu skráð hjá lögreglu vegna fjölskylduhátíðarinnar Síldarævintýris á Siglufirði.
Eitt fíkniefnamál hafi komið upp í gærkvöldi þar sem grunur hafi verið um sölu og dreifingu fíkniefna. Nokkuð magn fíkniefna hafi verið haldlagt og er málið til rannsóknar.
„Nokkuð var um ryskingar og ólæti sem og þurfti að aðstoða allmarga vegna ölvunar og vímuástands,“ segir í tilkynningu lögreglunnar á Norðurlandi eystra.
Sjö mál hafi komið upp þar sem afskipti voru höfð af börnum vegna ástands en barnavernd og foreldrar hafi í kjölfarið verið upplýst.
Lögreglu hafi borist tilkynning um tvö umferðarslys, bæði vegna falls af hlaupahjóli. Báðir voru fluttir undir læknishendur en hvorugur er talinn alvarlega slasaður.
Sextán umferðarlagabrot séu skráð síðastliðinn sólarhring. Fimm þeirra vegna aksturs undir áhrifum áfengis.