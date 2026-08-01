Erlent

Níu felldir í Kænu­garði

Agnar Már Másson skrifar
Rússar gerðu árásir víða í Kænugarði.
Rússar gerðu árásir víða í Kænugarði. AP

Rússar gerðu í nótt umfangsmikla árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu. Níu fórust og 33 voru særðir, að sögn yfirvalda í Úkraínu. 

Þetta kemur í kjölfar fyrri árása Rússa, sem felldu á fimmtudag hið minnsta tíu manns og særðu ríflega fimmtíu í árásum sínum víða um Úkraínu.

AP greinir frá. Útlit er fyrir að stjórnvöld í Rússlandi ætli að nýta sér skort Kænugarðs á loftvarnakerfum frá Vesturlöndum, en Volodimír Selenskí Úkraínuforseti hefur á síðustu mánuðum þrýst á bandamenn sína, einkum Bandaríkin, svo að þeir láti Úkraínumönnum í té Patriot-loftvarnarkerfi.

Slökkviliðsmenn í Kænugarði ráða niðurlögum elds sem kom upp í kjölfar drónaárásar Rússa.AP

Þó að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi á leiðtogafundi í júní sagst ætla að veita Úkraínumönnum leyfi til að framleiða eigin Patriot-loftvarnakerfi var annar tónn í Trump á blaðamannafundi í gær, en þar kvaðst hann enn eiga eftir að taka lokaákvörðun í málinu.

Fimm hæða íbúðarhús í Solomíanský-hverfinu í borginni skemmdist. Björgunarsveitarmenn fluttu 35 manns af efri hæðum hússins og tveir létust, en átta eru sagðir slasaðir, þar á meðal tvö börn, að sögn viðbragðsaðila í Úkraínu.

Í Darnytský-hverfinu í Kænugarði létust sjö manns og 14 slösuðust eftir að árásin olli eldsvoða og skemmdum á húsum, farartækjum, stjórnsýslubyggingu og atvinnuhúsnæði, að sögn viðbragðsaðila.

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