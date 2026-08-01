Rússar gerðu í nótt umfangsmikla árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu. Níu fórust og 33 voru særðir, að sögn yfirvalda í Úkraínu.
Þetta kemur í kjölfar fyrri árása Rússa, sem felldu á fimmtudag hið minnsta tíu manns og særðu ríflega fimmtíu í árásum sínum víða um Úkraínu.
AP greinir frá. Útlit er fyrir að stjórnvöld í Rússlandi ætli að nýta sér skort Kænugarðs á loftvarnakerfum frá Vesturlöndum, en Volodimír Selenskí Úkraínuforseti hefur á síðustu mánuðum þrýst á bandamenn sína, einkum Bandaríkin, svo að þeir láti Úkraínumönnum í té Patriot-loftvarnarkerfi.
Þó að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi á leiðtogafundi í júní sagst ætla að veita Úkraínumönnum leyfi til að framleiða eigin Patriot-loftvarnakerfi var annar tónn í Trump á blaðamannafundi í gær, en þar kvaðst hann enn eiga eftir að taka lokaákvörðun í málinu.
Fimm hæða íbúðarhús í Solomíanský-hverfinu í borginni skemmdist. Björgunarsveitarmenn fluttu 35 manns af efri hæðum hússins og tveir létust, en átta eru sagðir slasaðir, þar á meðal tvö börn, að sögn viðbragðsaðila í Úkraínu.
Í Darnytský-hverfinu í Kænugarði létust sjö manns og 14 slösuðust eftir að árásin olli eldsvoða og skemmdum á húsum, farartækjum, stjórnsýslubyggingu og atvinnuhúsnæði, að sögn viðbragðsaðila.