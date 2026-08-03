Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Sigurgeir Þorkelsson skrifar 3. ágúst 2026 10:23 Mikill fjöldi skemmti sér yfir helgina á Þjóðhátíð. Vísir/Smári Fimm gista fangageymslur í Vestmannaeyjum eftir atburði næturinnar en ráðist var að tveimur mönnum við skyldustörf. Í tilkynningu frá Lögreglunni í Vestmannaeyjum segir að gestir séu farnir að tínast frá eynni í blíðskaparveðri. Lögregla hafði í ýmis horn að líta í gærkvöldi og nótt. Upp komu fimm fíkniefnamál, tilkynntar voru tvær líkamsárásir, sparkað var í lögreglumann við skyldustörf og sjúkraflutningamaður sleginn. Það þarf því ekki að koma á óvart að fimm gistu fangageymslur í nótt. „Við erum að eiga við fólk í alls konar ástandi,“ segir Stefán Jónsson yfirlögregluþjónn. Líkamsárásirnar teljast ekki alvarlegar, að svo stöddu, en Stefán undirstrikar að ekki sé búið að ræða við hlutaðeigandi, hvorki þolendur né gerendur. „Þetta skýrist þegar líður á daginn. Við eigum eftir að tala við þá sem koma að máli.“ Njóta aðstoðar „frá fastalandinu“ Lögreglunni berst liðsauki til Eyja yfir þessa einstaklega annasömu helgi. Síðan eru um eitt hundrað manns í gæslu þegar mest er. „Það léttir undir með okkur. Þau bæði hafa afskipti og afgreiða fullt af minniháttar málum,“ nefnir Stefán. „Það má alveg hrósa gæslunni. Hún er öflug – sýnileg og flott.“ Stefán er á heildina ánægður með helgina. „Vissulega koma upp mál sem við erum ekki ánægð með, en það eru margir að skemmta sér og heilt yfir erum við mjög sátt.“ Það vantar ekki upp á gestrisnina í Vestmannaeyjum. „Við bara gefum okkar gestum toppeinkunn,“ segir Stefán. „Það er líka búið að vera svo gott veður, það hjálpar.“ Verslunarmannahelgin Þjóðhátíð í Eyjum Lögreglumál Vestmannaeyjar Mest lesið Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Innlent Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Innlent Viðræður við Íran hefjist á morgun Erlent Allt að tuttugu stiga hiti og líkur á síðdegisskúrum Veður Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Innlent Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Erlent Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Innlent Miðaði byssu á annan mann Innlent Fleiri fréttir Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Sjá meira