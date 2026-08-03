Innlent

Sparkað í lög­reglu­mann og sjúkraflutningamaður sleginn

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Mikill fjöldi skemmti sér yfir helgina á Þjóðhátíð.
Mikill fjöldi skemmti sér yfir helgina á Þjóðhátíð. Vísir/Smári

Fimm gista fangageymslur í Vestmannaeyjum eftir atburði næturinnar en ráðist var að tveimur mönnum við skyldustörf. Í tilkynningu frá Lögreglunni í Vestmannaeyjum segir að gestir séu farnir að tínast frá eynni í blíðskaparveðri.

Lögregla hafði í ýmis horn að líta í gærkvöldi og nótt. Upp komu fimm fíkniefnamál, tilkynntar voru tvær líkamsárásir, sparkað var í lögreglumann við skyldustörf og sjúkraflutningamaður sleginn.

Það þarf því ekki að koma á óvart að fimm gistu fangageymslur í nótt.

„Við erum að eiga við fólk í alls konar ástandi,“ segir Stefán Jónsson yfirlögregluþjónn.

Líkamsárásirnar teljast ekki alvarlegar, að svo stöddu, en Stefán undirstrikar að ekki sé búið að ræða við hlutaðeigandi, hvorki þolendur né gerendur.

„Þetta skýrist þegar líður á daginn. Við eigum eftir að tala við þá sem koma að máli.“

Njóta aðstoðar „frá fastalandinu“

Lögreglunni berst liðsauki til Eyja yfir þessa einstaklega annasömu helgi. Síðan eru um eitt hundrað manns í gæslu þegar mest er.

„Það léttir undir með okkur. Þau bæði hafa afskipti og afgreiða fullt af minniháttar málum,“ nefnir Stefán. „Það má alveg hrósa gæslunni. Hún er öflug – sýnileg og flott.“

Stefán er á heildina ánægður með helgina.

„Vissulega koma upp mál sem við erum ekki ánægð með, en það eru margir að skemmta sér og heilt yfir erum við mjög sátt.“

Það vantar ekki upp á gestrisnina í Vestmannaeyjum.

„Við bara gefum okkar gestum toppeinkunn,“ segir Stefán. „Það er líka búið að vera svo gott veður, það hjálpar.“

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