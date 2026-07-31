Erlent

Skila­boð send úr símanum í blekkingar­skyni

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Elizabeth-Jane Ross hafði verið í Grikklandi í um hálfan mánuð þegar hún lést.
Elizabeth-Jane Ross hafði verið í Grikklandi í um hálfan mánuð þegar hún lést. Facebook

Gríska lögreglan hefur til rannsóknar andlát skoskrar konu sem fannst látin í ferðatösku í yfirgefinni byggingu í Aþenu. Grunur leikur á að einhver hafi haft umráð yfir farsíma hennar eftir andlátið og sent skilaboð til að villa um fyrir þeim sem leituðu hennar.

Um er að ræða hina 38 ára gömlu Elisabeth-Jane Ross sem fannst látin í Kypseli-hverfi Aþenuborgar þann 18. júlí síðastliðinn. Heimilislaus maður fann lík hennar í yfirgefinni byggingu í hverfinu.

Talið er að Ross hafi látist fimm til sjö dögum áður en hún fannst, en hún mun hafa ferðast til Grikklands frá Kýpur um tveimur vikum fyrir andlátið.

Villt um fyrir yfirvöldum og vinum

Talsmaður grísku lögreglunnar segir í samtali við breska ríkisútvarpið að beðið sé niðurstaðna úr eiturefnarannsóknum til að fá úr því skorið hvað varð Ross að aldurtila.

„Við bíðum eftir niðurstöðum úr eiturefnarannsóknum til að ákvarða dánarorsök og ganga úr skugga um það hvort um saknæmt athæfi hafi verið að ræða, þar sem það kom ekki fram við fyrstu skoðun á líkinu,“ segir talsmaðurinn.

Helena Smith, fréttaritari Guardian í Aþenu, segir að líkið hafi fundist í niðurníddri byggingu í miðborg Aþenu, á svæði sem sé í mikilli uppbyggingu og einkennist af fjölda leiguíbúða fyrir ferðamenn. Svæðið sé vinsælt meðal ferðamanna og ungra aðflutta útlendinga sem hafi ákveðið að setjast að í grísku höfuðborginni.

Að sögn Smith átti Ross fjölskyldu í Edinborg en hafði jafnframt tengsl við Grikkland og hafði meðal annars dvalið hjá vini í Aþenu áður en hún hvarf.

Þá segir Smith að svo virðist sem einhver hafi haft umráð yfir farsíma Ross eftir að hún lést og sent skilaboð í því skyni að villa um fyrir yfirvöldum og nánum vinum sem reyndu að hafa upp á henni.

Enginn handtekinn

John Swinney, forsætisráðherra Skotlands, hét fjölskylda Ross stuðningi frá bæði skosku ríkisstjórninni og breska utanríkisráðuneytinu.

„Þetta er alveg skelfilegt mál sem greint var frá í nótt,“ segir Swinney.

Talsmaður skosku lögreglunnar segir að lögreglan sé meðvituð um andlát skoskrar konu í Aþenu og í sambandi við grísk yfirvöld vegna málsins, auk þess sem lögreglumenn veiti fjölskyldu hennar í Skotlandi stuðning. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins.

Grikkland Skotland Erlend sakamál

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