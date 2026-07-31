Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 31. júlí 2026 22:05 Elizabeth-Jane Ross hafði verið í Grikklandi í um hálfan mánuð þegar hún lést. Facebook Gríska lögreglan hefur til rannsóknar andlát skoskrar konu sem fannst látin í ferðatösku í yfirgefinni byggingu í Aþenu. Grunur leikur á að einhver hafi haft umráð yfir farsíma hennar eftir andlátið og sent skilaboð til að villa um fyrir þeim sem leituðu hennar. Um er að ræða hina 38 ára gömlu Elisabeth-Jane Ross sem fannst látin í Kypseli-hverfi Aþenuborgar þann 18. júlí síðastliðinn. Heimilislaus maður fann lík hennar í yfirgefinni byggingu í hverfinu. Talið er að Ross hafi látist fimm til sjö dögum áður en hún fannst, en hún mun hafa ferðast til Grikklands frá Kýpur um tveimur vikum fyrir andlátið. Villt um fyrir yfirvöldum og vinum Talsmaður grísku lögreglunnar segir í samtali við breska ríkisútvarpið að beðið sé niðurstaðna úr eiturefnarannsóknum til að fá úr því skorið hvað varð Ross að aldurtila. „Við bíðum eftir niðurstöðum úr eiturefnarannsóknum til að ákvarða dánarorsök og ganga úr skugga um það hvort um saknæmt athæfi hafi verið að ræða, þar sem það kom ekki fram við fyrstu skoðun á líkinu,“ segir talsmaðurinn. Helena Smith, fréttaritari Guardian í Aþenu, segir að líkið hafi fundist í niðurníddri byggingu í miðborg Aþenu, á svæði sem sé í mikilli uppbyggingu og einkennist af fjölda leiguíbúða fyrir ferðamenn. Svæðið sé vinsælt meðal ferðamanna og ungra aðflutta útlendinga sem hafi ákveðið að setjast að í grísku höfuðborginni. Að sögn Smith átti Ross fjölskyldu í Edinborg en hafði jafnframt tengsl við Grikkland og hafði meðal annars dvalið hjá vini í Aþenu áður en hún hvarf. Þá segir Smith að svo virðist sem einhver hafi haft umráð yfir farsíma Ross eftir að hún lést og sent skilaboð í því skyni að villa um fyrir yfirvöldum og nánum vinum sem reyndu að hafa upp á henni. Enginn handtekinn John Swinney, forsætisráðherra Skotlands, hét fjölskylda Ross stuðningi frá bæði skosku ríkisstjórninni og breska utanríkisráðuneytinu. „Þetta er alveg skelfilegt mál sem greint var frá í nótt,“ segir Swinney. Talsmaður skosku lögreglunnar segir að lögreglan sé meðvituð um andlát skoskrar konu í Aþenu og í sambandi við grísk yfirvöld vegna málsins, auk þess sem lögreglumenn veiti fjölskyldu hennar í Skotlandi stuðning. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins. Grikkland Skotland Erlend sakamál Mest lesið Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Innlent Alelda bíll í Reykjanesbæ Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Innlent Paul Watson afar ánægður með handtökuna Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent Fleiri fréttir Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Sjá meira