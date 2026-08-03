Innlent

Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Hægt er að njóta ótrúlegs útsýnis uppi á Bolafjalli á góðviðrisdögum sem þessum. Myndin er úr safni.
Hægt er að njóta ótrúlegs útsýnis uppi á Bolafjalli á góðviðrisdögum sem þessum. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Veginum upp að útsýnispalli Bolafjalls verður lokað 12. ágúst næstkomandi þegar almyrkvi verður á sólu. Búist er við mikilli aðsókn ferðamanna á Vestfirði en almyrkvinn verður aðeins sýnilegur á landinu vestanverðu.

„Honum verður lokað fyrir almennri umferð,“ staðfestir Kristinn Gauti Einarsson, staðgengill bæjarstjóra Bolungarvíkur. Þess í stað verður hægt að bóka sér far með rútu úr bænum og upp á topp fjallsins. Hægt verður að tryggja sér far með því að bóka fyrir fram en einnig verður hægt að kaupa miða samdægurs við sölubás í bænum.

Yfirstandandi er samráð ýmissa aðila, svo sem ríkisstjórnar, lögreglu og sveitarfélaga, í aðdraganda almyrkvans og verður svokallaður „skilgreindur safnstaður“ bæði á tjaldsvæði bæjarins og uppi á fjallinu. Á þessum sérstaklega skilgreindu safnstöðum þurfa ákveðnir hlutir að vera til staðar, líkt og salernisaðstaða.

Björgunarsveit mun sinna gæslu uppi á fjallinu og gestum verður haldið innan afmarkaðs svæðis. Kristinn segir erfitt að vita hversu miklum fjölda eigi að búast við.

„Maður hefur heyrt ýmsar tölur,“ segir hann en í fréttum hefur verið talað um að fjöldi ferðamanna á landinu gæti náð áttatíu þúsund þegar almyrkvinn skellur á. 

Almyrkvinn mun vara einna lengst á Vestfjörðum og er búist við margmenni þar en Kristinn segir Bolvíkinga auðveldlega geta tekið á móti þrjú þúsund manns í bænum. Ljóst er þó að stóri örlagavaldurinn verður veðurspáin, eins og í svo mörgu öðru.

„Það verður mjög spennandi að fylgjast með veðurspánni dagana fyrir,“ segir Kristinn og hlær við.

Almyrkvi 12. ágúst 2026 Bolungarvík Ferðaþjónusta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið