Anthony Fauci, fyrrverandi yfirmaður sóttvarna í Bandaríkjunum, neitaði í dag að svara spurningum þingmanna. Beitti hann fyrir sig fimmta ákvæði stjórnarskrár Bandaríkjanna um rétt fólks til að sakbenda sjálft sig ekki.
Það er þrátt fyrir að Joe Biden hafi á síðustu dögum forsetatíðar sinnar veitt Fauci opna náðun en það gerði hann af ótta við að Donald Trump og Repúblikanar ætluðu sér að beita dómskerfinu gegn honum. Þrátt fyrir náðunina hafa Repúblikanar sagt að hægt væri að sækja Fauci til saka fyrir að segja þingmönnum ósatt.
Í upphafsummælum sínum sagðist Fauci, sem er 85 ára gamall, sannfærður um að hann hefði verið boðaður á þennan fund svo Repúblikanar gætu fundið átyllu til að láta handtaka hann.
Nefndi hann sérstaklega Rand Paul, formann nefndarinnar, sem Fauci sagði með þráhyggju gagnvart sér.
Því svaraði Fauci spurningum þingmanna heimavarnanefndar öldungadeildarinnar, sem Repúblikanar stýra, öllum á þann veg að í samráði við lögmenn sína beitti hann fyrir sig áðurnefndu ákvæði.
Repúblikanar mótmæltu því og kröfðu Fauci svara, sem hann varð ekki við. Blaðamaður New York Times segir Fauci hafa beitt fimmta ákvæðinu rúmlega níutíu sinnum á fundinum.
AP fréttaveitan segir að Rand Paul, formaður nefndarinnar, hafi spurt út í uppruna Covid-19 og ummæli Faucis um að veiran hefði líklega ekki komið frá rannsóknarstöð í Kína. Paul gaf einnig til kynna að nefndin myndi í næstu viku greiða atkvæði um það að ákæra Fauci fyrir að vanvirða þingið.
Aðrir Repúblikanar sökuðu Fauci um að hafa sóst eftir frægð og frama og að framkoma hans í starfi hefði dregið úr trú almennings á vísindi og stjórnvöld. Stór hluti fundarins fór í að rifja upp gömul menningarátök tengd Covid. Fundurinn átti að snúast um rannsókn nefndarinnar á uppruna Covid-19.
Þá voru nokkrir þingmenn Repúblikanaflokksins sem notuðu fundinn til að dreifa samsæriskenningum um Covid og bóluefni. Einn Repúblikani, Bernie Moreno, spurði Fauci: „Hver í helvítinu heldur þú að þú sért?“ og var hann þá að skammast í Fauci vegna samkomutakmarkanna.
Hann bað Fauci einnig um að standa upp og horfa í augun á fólki í salnum sem hafði verið smánað fyrir viðhorf sín vegna sóttvarnaraðgerða.
Flestir Demókratar komu Fauci til varnar og sögðu hann fórnarlamb áróðurs og samsæriskenninga.
Lögmenn Faucis fylgdu honum í salinn og sátu við hlið hans. Einn þeirra reyndi að tala í salnum en var vísað út sökum þess að hann hafði ekki heimild til að tjá sig.
Í lok fundarins spurði Rand Paul Fauci hvort að hann bæri ábyrgð á „stærstu manngerðu plágu sögunnar“.
Áhugasamir geta horft á allan fundinn hér.