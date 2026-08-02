Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 00:03 Nazca-línurnar eru risavaxnar og sjást aðeins úr mikilli hæð. Getty Þrettán hið minnsta létust þegar flugvél hrapaði í Perú í dag. Vélin bar ferðamenn sem hugðust skoða Nazca-línurnar úr lofti. Samkvæmt upplýsingum frá stjórnvöldum í borginni Nazca skammt frá slysstað var um að ræða flug á vegum ferðaþjónustufyrirtækis sem býður ferðamönnum upp á að sjá Nazca-línurnar úr flughæð. Nazca-línurnar eru risavaxnar myndir sem skornar hafa verið í jarðveginn í eyðimörkinni í nágrenni við borgina Nazca fyrir mörgum öldum síðan af þáverandi íbúum svæðisins. Myndirnar eru af ýmsum dýrum og kynjaverum og sjást aðeins úr lofti. Flugvélin tók á loft af flugvelli í bænum Ica og var á vegum ferðaþjónustufyrirtækisins Aerodiana. Félagið hefur boðið upp á slíkar skoðunarferðir í fjórtán ár um borð í vélum af gerðinni Cessna Grand Caravan. Í yfirlýsingu sagði ferðamannaráðuneyti Perú að ellefu erlendir ferðamenn hefðu farist í slysinu auk tveggja flugmanna. Perú Mest lesið Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Innlent Sumarhús alelda á Þingvöllum Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Alelda bíll í Reykjanesbæ Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Fleiri fréttir Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Sjá meira