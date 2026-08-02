Erlent

Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Nazca-línurnar eru risavaxnar og sjást aðeins úr mikilli hæð.
Nazca-línurnar eru risavaxnar og sjást aðeins úr mikilli hæð. Getty

Þrettán hið minnsta létust þegar flugvél hrapaði í Perú í dag. Vélin bar ferðamenn sem hugðust skoða Nazca-línurnar úr lofti.

Samkvæmt upplýsingum frá stjórnvöldum í borginni Nazca skammt frá slysstað var um að ræða flug á vegum ferðaþjónustufyrirtækis sem býður ferðamönnum upp á að sjá Nazca-línurnar úr flughæð.

Nazca-línurnar eru risavaxnar myndir sem skornar hafa verið í jarðveginn í eyðimörkinni í nágrenni við borgina Nazca fyrir mörgum öldum síðan af þáverandi íbúum svæðisins. Myndirnar eru af ýmsum dýrum og kynjaverum og sjást aðeins úr lofti.

Flugvélin tók á loft af flugvelli í bænum Ica og var á vegum ferðaþjónustufyrirtækisins Aerodiana. Félagið hefur boðið upp á slíkar skoðunarferðir í fjórtán ár um borð í vélum af gerðinni Cessna Grand Caravan.

Í yfirlýsingu sagði ferðamannaráðuneyti Perú að ellefu erlendir ferðamenn hefðu farist í slysinu auk tveggja flugmanna.

Perú

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið