Verulega harður árekstur þriggja bíla varð á sjötta tímanum í dag þegar ökumaður ætlaði sér að taka fram úr bílaröð á Hringveginum skammt frá Þrístöpum á Norðvesturlandi. Miklar bílaraðir hafa myndast á vegkaflanum en mikil umferð hefur verið á svæðinu í dag. Enginn er alvarlega slasaður en tveir af þremur bílum eru óökufærir að sögn lögreglu.
Bílarnir skullu saman úr sitthvorri akstursáttinni, staðfestir Höskuldur B. Erlingsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Vestra, í samtali við blaðamann Vísis.
Tveir bílanna eru mjög mikið skemmdir og með öllu óökufærir segir hann en sá þriðji var með hjólhýsi í eftirdragi og sá fór best út en er þó mikið skemmdur. Enginn var fluttur á sjúkrahús eftir áreksturinn staðfestir Höskuldur.
Hann segir áreksturinn tilkominn vegna framúraksturs og biðlar til vegfarenda að sleppa því að taka fram úr, umferðin sé það þung í dag að það borgi sig engan veginn.
„Við viljum vinsamlegast fá fólk til að sýna stillingu en það eina sem þú hefur upp úr því að taka fram úr er að draga upp að næstu bílalest,“ segir Höskuldur í samtali við blaðamann og bætir við „við verðum að sýna þolinmæði og stillingu.“
Hann greinir frá því að áreksturinn hafi verið verulega harður og að bílarnir hafi hafnað utan vegar en viðbragðsaðilar voru á vettvangi um stund og myndaðist þá bílaröð. Ekki þótti nauðsynlegt að kalla úr þyrlu Landhelgisgæslunnar.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Óljóst er hver tildrög slyss á Hrútafjarðarhálsi á Norðvesturlandi fyrir skömmu voru en viðbragðsaðilar eru nýkomnir á vettvang. Svo virðist sem farþegar og ökumenn tveggja bíla sem voru í árekstrinum séu meidd en ekki liggur fyrir hversu alvarlega áverka þau hlutu.