Hamasliðar samþykkja að afvopnast Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 31. júlí 2026 18:30 Ástandið á Gasaströndinni hefur lítt skánað. AP Hamas-samtökin segjast ætla að byrja að afvopnast í samræmi við friðarsamkomulag sem Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í dag. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gasa og fari af svæðinu. Þetta gæti bundið enda á stríðið á Gasaströndinni sem hófst í október 2023, en Ísraelsher hefur ekki samþykkt samkomulagið enn, að sögn Reuters. Herinn ítrekaði í yfirlýsingu í dag að þeir myndu ekki yfirgefa svæðið nema Hamas-samtökin myndu „raunverulega afvopnast“. Hamas-samtökin sögðust myndu einnig leggja niður þungavopn sín, en það kæmi síðast í ferlinu og væri háð stofnun palestínsks ríkis - en því hafa Ísraelsmenn ítrekað hafnað. Nú síðast í dag gaf Itamar Ben Gvir þjóðaröryggisráðherra út yfirlýsingu þar sem hann sagði samkomulagið ekki þóknast sér. Friðarsamkomulagið gengur út á það að Hamas afsali sér völd til óháðra palestínskra aðila. Þá myndur erlendir friðarliðar koma í stað Ísraelshers. Hingað til hafa Ísraelsmenn miðað mörk síns yfirráðasvæðis við röð steypustykkja, hina svokölluðu gulu línu. En samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hafa þeir skipulagt mjakað klumpunum vestar, eins og heimatilbúið fótboltamark. Trump kvaðst á blaðamannafundi í dag ver a hæstánægður með áform Hamas og sagði að „skilningur“ ríkti um samkomulagið milli Ísraels og Bandaríkjanna, þó Ísraelsmenn ættu enn eftir að samþykkja hléið. Samkvæmt samkomulaginu er Ísraelsmönnum skilt að halda sig utan þessarar gulu línu og halda sig þar svo lengi sem Hamasliðar standa við sín heit. Svæðið utan gulu línunnar nemur samt sem áður um sextíu hundraðshlutum alls Gasasvæðisins. Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Palestína Mest lesið Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Innlent Alelda bíll í Reykjanesbæ Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Paul Watson afar ánægður með handtökuna Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent „Þá bara krassa lungun“ Innlent Fleiri fréttir Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Sjá meira