Erlent

Hamasliðar sam­þykkja að afvopnast

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ástandið á Gasaströndinni hefur lítt skánað.
Ástandið á Gasaströndinni hefur lítt skánað. AP

Hamas-samtökin segjast ætla að byrja að afvopnast í samræmi við friðarsamkomulag sem Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í dag. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gasa og fari af svæðinu.

Þetta gæti bundið enda á stríðið á Gasaströndinni sem hófst í október 2023, en Ísraelsher hefur ekki samþykkt samkomulagið enn, að sögn Reuters. Herinn ítrekaði í yfirlýsingu í dag að þeir myndu ekki yfirgefa svæðið nema Hamas-samtökin myndu „raunverulega afvopnast“.

Hamas-samtökin sögðust myndu einnig leggja niður þungavopn sín, en það kæmi síðast í ferlinu og væri háð stofnun palestínsks ríkis - en því hafa Ísraelsmenn ítrekað hafnað. Nú síðast í dag gaf Itamar Ben Gvir þjóðaröryggisráðherra út yfirlýsingu þar sem hann sagði samkomulagið ekki þóknast sér.

Friðarsamkomulagið gengur út á það að Hamas afsali sér völd til óháðra palestínskra aðila. Þá myndur erlendir friðarliðar koma í stað Ísraelshers. Hingað til hafa Ísraelsmenn miðað mörk síns yfirráðasvæðis við röð steypustykkja, hina svokölluðu gulu línu. En samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hafa þeir skipulagt mjakað klumpunum vestar, eins og heimatilbúið fótboltamark.

Trump kvaðst á blaðamannafundi í dag ver a hæstánægður með áform Hamas og sagði að „skilningur“ ríkti um samkomulagið milli Ísraels og Bandaríkjanna, þó Ísraelsmenn ættu enn eftir að samþykkja hléið. Samkvæmt samkomulaginu er Ísraelsmönnum skilt að halda sig utan þessarar gulu línu og halda sig þar svo lengi sem Hamasliðar standa við sín heit. Svæðið utan gulu línunnar nemur samt sem áður um sextíu hundraðshlutum alls Gasasvæðisins.

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