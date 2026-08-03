Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. ágúst 2026 09:53 Leikfangabyssurnar voru keyptar í Kids Cool Shop á Glerártorgi í gær samkvæmt heimildum fréttastofu. Aðsend Þeir fimm sem voru handteknir í gær í aðgerðum lögreglu og sérsveitarinnar á Akureyri reyndust ekki vera með alvöru skotvopn í fórum sínum heldur „nákvæma eftirlíkingu af skotvopni“ að sögn lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Fimm voru handteknir síðdegis í gær í aðgerðum lögreglu og sérsveitar en í tveimur bílum fannst það sem virtist vera skotvopn. Sjá einnig: Miðaði byssu á annan mann Í gær var greint frá því að samkvæmt heimildum fréttastofu hafi verið um leikfangabyssur en ekki alvöru skotvopn að ræða. Börkur Árnason, varðstjóri Lögreglunnar á Norðurlandi eystra, staðfestir að vopnin hafi ekki verið alvöru skotvopn og segir þær hafa verið „nákvæmar eftirlíkingar“. Aðspurður hvort um leikfangabyssur hafi verið að ræða segist hann ekki hafa séð eftirlíkinguna sjálfur en geri ráð fyrir því. Fimmmenningarnir sem handteknir voru síðdegis í gær voru látnir lausir að skýrslutöku lokinni í gærkvöldi. Þeir fái væntanlega sekt fyrir brot á vopnalögum en Börkur segist ekki vita hvort málið fari fyrir dóm í framhaldinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru leikfangabyssurnar keyptar í leikfangaversluninni Kids Coolshop á Glerártorgi í gær. Viðvera lögreglu og sérsveitarinnar var töluverð og umferð var lokað um Þingvallastræti á Akureyri um hríð. „Við göngum alltaf út frá því að um alvöru vopn sé að ræða, við getum ekki verið að taka neina sénsa,“ segir Börkur um aðgerðir gærdagsins. „Síðan kemur það bara í ljós að um eftirlíkingar er að ræða sem eru bara mjög líkar.“ Akureyri Lögreglumál Mest lesið Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Innlent Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Innlent Viðræður við Íran hefjist á morgun Erlent Allt að tuttugu stiga hiti og líkur á síðdegisskúrum Veður Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Innlent Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Erlent Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Innlent Miðaði byssu á annan mann Innlent Fleiri fréttir Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Sjá meira