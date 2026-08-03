Innlent

Vopnin reyndust vera „ná­kvæmar eftir­líkingar“

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Leikfangabyssurnar voru keyptar í Kids Cool Shop á Glerártorgi í gær samkvæmt heimildum fréttastofu.
Leikfangabyssurnar voru keyptar í Kids Cool Shop á Glerártorgi í gær samkvæmt heimildum fréttastofu. Aðsend

Þeir fimm sem voru handteknir í gær í aðgerðum lögreglu og sérsveitarinnar á Akureyri reyndust ekki vera með alvöru skotvopn í fórum sínum heldur „nákvæma eftirlíkingu af skotvopni“ að sögn lögreglunnar á Norðurlandi eystra.

Fimm voru handteknir síðdegis í gær í aðgerðum lögreglu og sérsveitar en í tveimur bílum fannst það sem virtist vera skotvopn. 

Sjá einnig:  Miðaði byssu á annan mann

Í gær var greint frá því að samkvæmt heimildum fréttastofu hafi verið um leikfangabyssur en ekki alvöru skotvopn að ræða. Börkur Árnason, varðstjóri Lögreglunnar á Norðurlandi eystra, staðfestir að vopnin hafi ekki verið alvöru skotvopn og segir þær hafa verið „nákvæmar eftirlíkingar“. 

Aðspurður hvort um leikfangabyssur hafi verið að ræða segist hann ekki hafa séð eftirlíkinguna sjálfur en geri ráð fyrir því.

Fimmmenningarnir sem handteknir voru síðdegis í gær voru látnir lausir að skýrslutöku lokinni í gærkvöldi. Þeir fái væntanlega sekt fyrir brot á vopnalögum en Börkur segist ekki vita hvort málið fari fyrir dóm í framhaldinu. 

Samkvæmt heimildum fréttastofu voru leikfangabyssurnar keyptar í leikfangaversluninni Kids Coolshop á Glerártorgi í gær. 

Viðvera lögreglu og sérsveitarinnar var töluverð og umferð var lokað um Þingvallastræti á Akureyri um hríð.

„Við göngum alltaf út frá því að um alvöru vopn sé að ræða, við getum ekki verið að taka neina sénsa,“ segir Börkur um aðgerðir gærdagsins. „Síðan kemur það bara í ljós að um eftirlíkingar er að ræða sem eru bara mjög líkar.“ 

Akureyri Lögreglumál

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