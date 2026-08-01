Erlent

Ráð­herrar Evrópu halda neyðarfund á þriðju­dag

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Tugir létu lífið á sundi fram hjá landamæragirðingum í gær.
Tugir létu lífið á sundi fram hjá landamæragirðingum í gær. AP

Ráðherrar dóms- og innanríkismála aðildarríkja Evrópusambandsins munu funda í gegnum fjarfundabúnað á þriðjudaginn til að ræða þann mikinn fjölda farandsfólks sem gerði tilraun til að komast til spænsku hólmlendunnar Ceuta í vikunni.

Micheál Martin forsætisráðherra Írlands greinir frá fundinum á samfélagsmiðlum í kvöld en Írlands gegnir formennsku í ráðherraráði sambandsins.

Mikill fjöldi aðildarríkja hafði kallað eftir viðræðum af þessu tagi frá því að myndir fóru að berast frá Ceuta þar sem tugir þúsunda reyndu að synda fram hjá landamæragirðingum. Fimmtíu og sjö létust í örtröðinni sem myndaðist.

Viðbrögð Evrópuríkja hafa ekki staðið á sér. Ítalir felldu úr gildi Schengen-samkomulagið gagnvart Spánverjum og Giorgia Meloni forsætisráðherra kallaði eftir því að Spánn yrði tímabundið settur út af samkomulaginu. Aðrir leiðtogar tóku í sama streng til að mynda Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur.

„Við erum áfram í nánu sambandi við öll aðildarríkin og stofnanirnar og höldum áfram að fylgjast með stöðu mála,“ segir Micheál Martin forsætisráðherra Írlands í færslunni.

Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar óskaði eftir því að boðað yrði til slíks fundar í dag. Í bréfi til framkvæmdastjórnar ESB sagðist Sánchez áhyggjufullur vegna viðbragða annarra leiðtoga við ástandinu sem skapaðist í Ceuta. Flestir hefðu kallað eftir stuðningi og samstöðu með Spáni en aðrir hefðu nýtt tækifærið til að ráðast að Spáni og kalla eftir því að ríkinu yrði vikið tímabundið úr Schengen-samstarfinu.

Hann var berorður í bréfinu þar sem hann segir viðbrögðin meðal annars stjórnast af fordómum og falsfréttum. Stjórnvöld á Spáni sögðu í dag að enginn hafi komið sjóleiðina til meginlands Evrópu í gær og að vinna stæði yfir við að vísa því fólki sem komst til Ceuta aftur til Marokkó.

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