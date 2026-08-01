Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. ágúst 2026 18:53 Tugir létu lífið á sundi fram hjá landamæragirðingum í gær. AP Ráðherrar dóms- og innanríkismála aðildarríkja Evrópusambandsins munu funda í gegnum fjarfundabúnað á þriðjudaginn til að ræða þann mikinn fjölda farandsfólks sem gerði tilraun til að komast til spænsku hólmlendunnar Ceuta í vikunni. Micheál Martin forsætisráðherra Írlands greinir frá fundinum á samfélagsmiðlum í kvöld en Írlands gegnir formennsku í ráðherraráði sambandsins. Mikill fjöldi aðildarríkja hafði kallað eftir viðræðum af þessu tagi frá því að myndir fóru að berast frá Ceuta þar sem tugir þúsunda reyndu að synda fram hjá landamæragirðingum. Fimmtíu og sjö létust í örtröðinni sem myndaðist. Viðbrögð Evrópuríkja hafa ekki staðið á sér. Ítalir felldu úr gildi Schengen-samkomulagið gagnvart Spánverjum og Giorgia Meloni forsætisráðherra kallaði eftir því að Spánn yrði tímabundið settur út af samkomulaginu. Aðrir leiðtogar tóku í sama streng til að mynda Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur. „Við erum áfram í nánu sambandi við öll aðildarríkin og stofnanirnar og höldum áfram að fylgjast með stöðu mála,“ segir Micheál Martin forsætisráðherra Írlands í færslunni. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar óskaði eftir því að boðað yrði til slíks fundar í dag. Í bréfi til framkvæmdastjórnar ESB sagðist Sánchez áhyggjufullur vegna viðbragða annarra leiðtoga við ástandinu sem skapaðist í Ceuta. Flestir hefðu kallað eftir stuðningi og samstöðu með Spáni en aðrir hefðu nýtt tækifærið til að ráðast að Spáni og kalla eftir því að ríkinu yrði vikið tímabundið úr Schengen-samstarfinu. Hann var berorður í bréfinu þar sem hann segir viðbrögðin meðal annars stjórnast af fordómum og falsfréttum. Stjórnvöld á Spáni sögðu í dag að enginn hafi komið sjóleiðina til meginlands Evrópu í gær og að vinna stæði yfir við að vísa því fólki sem komst til Ceuta aftur til Marokkó. Evrópusambandið Marokkó Spánn Mest lesið Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Innlent Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Erlent Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Innlent Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Innlent Fleiri fréttir Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Sjá meira