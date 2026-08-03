Sjö eru látnir og þar af þrjú börn eftir að drónaárás á baðströnd í suðvesturhluta Rússlands. Minnst fjörutíu manns hlutu áverka í sprengingunni en það þykir mögulegt að árásinni hafi verið beint að rússnesku flotastöðinni í Novorossiysk sem er í um fjörutíu kílómetra fjarlægð frá ströndinni. Úkraínuher hefur ekki tjáð sig um málið.
Greint er frá þessu í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) en þar kemur fram að rússnesk yfirvöld hafi staðfest tölu látinna og að Veniamin Kondratyev, ríkisstjóri Krasnodar Krai-héraðs, hafi sagt Úkraínumenn vera ábyrga vegna árásarinnar.
Ströndin er vinsæl meðal rússneskra ferðamanna og var fjöldi fólks að njóta sólarinnar þegar má í myndböndum sjá hvar hvítur dróni lenti á miðri ströndinni. BBC greinir frá því að baðgestir hafi heyrt í skothríð skömmu áður en sprengingin varð. Þá hafi margir gert sig líklega til að flýja ströndina þegar skothríðin hófst en ekki haft nægan tíma.
Einn fréttaritari þeirra veltir því upp að leiða megi líkur að því að skotin hafi verið Rússneski herinn að gera tilraun til að skjóta niður drónann. Þó sé ólíklegt að baðströndin hafi verið skotmark árásarinnar enda lítill ávinningur af andlátum almennra borgara. Á svæðinu séu jafnframt fjölmörg hugsanleg hernaðarleg skotmörk sem Úkraínumenn hefðu frekar áhuga á að ráðast á.
Fyrr í dag, mánudaginn 3. ágúst, lenti drónaárás, sem virðist vera úkraínsk, á vöruhúsi í eigu stærstu netsöluverslunar Rússlands, Wildberries, um hundrað og áttatíu kílómetra austur af Moskvu. Árásin kom í kjölfar fleiri rússneskra flugskeytaárása á Kænugarð á laugardag, þar sem að minnsta kosti níu manns létust.