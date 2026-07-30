Tala látinna eftir jarðskjálftann í Japan stendur nú í þrjátíu, að sögn Sanae Takaichi, forsætisráðherra landsins.
Á þriðjudaginn reið yfir skjálfti sem mældist 7,1 að stærð og skemmdust hús víða, sérstaklega í borginni Kumamoto á eyjunni Kyushu.
Björgunarsveitir sinna enn leitarstarfi í rústum verslunarmiðstöðvar og pappírsverksmiðju sem fóru illa í skjálftanum. Í verslunarmiðstöðinni Aeon í Kashima varð sprenging um klukkutíma eftir skjálftann með þeim afleiðingum að hluti hennar hrundi. Líklega hefur verið um gassprenginu að ræða, að sögn forstjóra Aeon.
Björgunarsveitir leita einnig í Nippon Paper-verksmiðju í Yatsushiro, þar sem að minnsta kosti fimm manns hafa látist eftir að verksmiðjan hrundi að hluta til í skjálftanum.
Fjölda neyðarskýla hefur verið komið á upp fyrir þá um níu þúsund íbúa sem misstu heimili sín í skjálftanum. Hitabylgja gengur nú um svæðið og spáð er að hiti gæti náð 39 stigum en yfirvöld hafa hvatt björgunarsveitir til varúðarráðstafana vegna þessa.