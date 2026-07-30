Þrettán eru látnir, þar af fjögur börn, í loftárásum Rússa á borgir Úkraínu í nótt. Að minnsta kosti sex létust í borginni Kryvyi Rih, þar af fimm og tólf ára stúlkur. Þá létust sex í héruðunum Dnipropetrovsk og Poltava, þar af tvö börn. Úkraínumenn hafa verið hvattir til að leita skjóls.
Einn lést í Kænugarði og eldar eru sagðir loga víða í borginni. Í Lviv er leitað að fólki í húsarústum eftir að eldflaugar lentu á tveimur fjölbýlishúsum. Að minnsta kosti 26 særðust í þeirri árás.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti hafði varað við umfangsmiklum árásum af hálfu Rússa seinnipartinn í gær. Hann sagði undirbúning hafa staðið yfir í nokkra daga og líklega yrði látið til skarar skríða í nótt.
Forsetinn ítrekaði þörf Úkraínumanna fyrir fleiri eldflaugar í loftvarnakerfi sín.
Stjórnvöld í Póllandi sendu herþotur á loft en talið er að dróni eða eldflaug hafa ratað inn í lofthelgi landsins. Brak fannst nærri þorpinu Tarnawa-Kolonia í Lublin-héraði.