Innlent

Einn þeirra hand­teknu sau­tján ára

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Lögreglu barst fyrst tilkynning um málið rétt fyrir klukkan tvö síðdegis í gær. 
Lögreglu barst fyrst tilkynning um málið rétt fyrir klukkan tvö síðdegis í gær.  Samsett

Mennirnir sem handteknir voru í gær á Akureyri á aldrinum sautján til tuttugu og tveggja ára samkvæmt heimildum fréttastofu. 

Fimm voru handteknir á Akureyrií aðgerð lögreglu og sérsveitar í gær fyrir að hafa skotvopn í fórum sínum. Byssurnar sem lögregla fann reyndust ekki vera alvöru skotvopn en varðstjóri lögreglunnar á Norðurlandi eystra sagði byssurnar vera „nákvæmar eftirlíkingar af skotvopni“ fyrr í dag. 

Sjá einnig: Vopnin reyndust vera „ná­kvæmar eftir­líkingar“

Mennirnir eru í kringum tvítugt en sá yngsti er sautján ára drengur, samkvæmt heimildum fréttastofu. Kári Erlingsson, varðstjóri lögreglunnar á Akureyri, segir sig ekki geta staðfest að einn þeirra sé undir lögaldri en segir að mennirnir séu „um átján ára til tvítugt.“

Lögregla hafi fyrst áttað sig á að ekki væri um alvöru skotvopn að ræða þegar verið var að haldleggja vopnin í kjölfar handtöku, að sögn Kára. Lögreglu hafi fyrst borist tilkynning um einstaklinga að miða vopnum úr bílum að vegfarendum rétt fyrir klukkan tvö síðdegis í gær.

Heimildir fréttastofu herma að byssurnar hafi verið keyptar í leikfangavöruversluninni Kids Coolshop fyrr um daginn. Ungu mennirnir hafi verið stöðvaðir af lögreglu við byssuleik. Hér að neðan má sjá myndir af annarri tveggja umræddra byssa.

Byssan kostar 7499 krónur í vefverslun Kids Coolshop. Kids Coolshop

Byssan er frá leikfangaframleiðendanum Gonher og er eftirlíking af MP5 A5 vélbyssu.

Akureyri Lögreglumál

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