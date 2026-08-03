Einn þeirra handteknu sautján ára Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. ágúst 2026 15:06 Lögreglu barst fyrst tilkynning um málið rétt fyrir klukkan tvö síðdegis í gær. Samsett Mennirnir sem handteknir voru í gær á Akureyri á aldrinum sautján til tuttugu og tveggja ára samkvæmt heimildum fréttastofu. Fimm voru handteknir á Akureyrií aðgerð lögreglu og sérsveitar í gær fyrir að hafa skotvopn í fórum sínum. Byssurnar sem lögregla fann reyndust ekki vera alvöru skotvopn en varðstjóri lögreglunnar á Norðurlandi eystra sagði byssurnar vera „nákvæmar eftirlíkingar af skotvopni“ fyrr í dag. Sjá einnig: Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Mennirnir eru í kringum tvítugt en sá yngsti er sautján ára drengur, samkvæmt heimildum fréttastofu. Kári Erlingsson, varðstjóri lögreglunnar á Akureyri, segir sig ekki geta staðfest að einn þeirra sé undir lögaldri en segir að mennirnir séu „um átján ára til tvítugt.“ Lögregla hafi fyrst áttað sig á að ekki væri um alvöru skotvopn að ræða þegar verið var að haldleggja vopnin í kjölfar handtöku, að sögn Kára. Lögreglu hafi fyrst borist tilkynning um einstaklinga að miða vopnum úr bílum að vegfarendum rétt fyrir klukkan tvö síðdegis í gær. Heimildir fréttastofu herma að byssurnar hafi verið keyptar í leikfangavöruversluninni Kids Coolshop fyrr um daginn. Ungu mennirnir hafi verið stöðvaðir af lögreglu við byssuleik. Hér að neðan má sjá myndir af annarri tveggja umræddra byssa. Byssan kostar 7499 krónur í vefverslun Kids Coolshop. Kids Coolshop Byssan er frá leikfangaframleiðendanum Gonher og er eftirlíking af MP5 A5 vélbyssu. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot. Akureyri Lögreglumál Tengdar fréttir Miðaði byssu á annan mann Eftir að hafa varist allra fregna um aðgerðir í dag sagði aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra að tilkynnt hefði verið um mann vopnaðan skotvopni að miða því á annan mann. Fimm voru handteknir í dag. 2. ágúst 2026 19:48 Tveir lagðir við gangstéttina Á myndbandi sem fréttastofu barst sést aðgerð sérsveitar og lögreglu á Akureyri í dag frá öðru sjónarhorni þar sem minnst tveir menn voru látnir liggja á gangstéttinni. Fimm voru handteknir og skotvopn fundust í tveimur bílum. 2. ágúst 2026 19:16 Mest lesið Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Innlent Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Innlent Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Innlent Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Innlent Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Innlent Viðræður við Íran hefjist á morgun Erlent Allt að tuttugu stiga hiti og líkur á síðdegisskúrum Veður Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Innlent Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Erlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Fleiri fréttir Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Sjá meira