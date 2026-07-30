Rússnesk Kh-101 stýriflaug á leið til Úkraínu lenti í Póllandi í morgun. Þetta segir Andrii Sybiha, utanríkisráðherra Úkraínu. Minnst átta manns létust og tugir særðust í hörðum árásum Rússa á Úkraínu í nótt.
Władysław Kosiniak-Kamysz, varnarmálaráðherra Póllands, segir að „líklegast“ hafi verið um að ræða Kh-101 stýriflaug sem skotið er úr lofti. Atvikið sé enn til rannsóknar. „Það er líklegasta tilgátan.“
Ef rétt reynist gæti þetta talist eitt alvarlegasta rof á lofthelgi NATO-ríkis frá því að allsherjarárás Rússa á Úkraínu hófst árið 2022. The Guardian greinir frá þessu. Ekki hefur verið greint frá manntjóni eða skemmdum í Póllandi vegna flaugarinnar.
Ireneusz Nowak, yfirmaður pólska flughersins, segir að Rússar hafi skotið 20 til 22 Kh-101 flugskeytum inn í Úkraínu í nótt sem hluta af árásum sínum á landið og tvö flugskeyti hafi verið talin geta ógnað landsvæði Póllands.
F-16 orrustuþota hafi verið send á loft til að fylgja einu flugskeytinu eftir og flugmaður orðið vitni að því þegar það hrapaði á óbyggðu svæði.
Flaugin hrapaði nálægt þorpinu Tarnawa-Kolonia, um 80 kílómetrum frá landamærum Póllands og Úkraínu.
Pólska lögreglan segir að lögreglumenn sem rannsökuðu tilkynningar um háan hvell hafi „fundið brak og dreifðar leifar af óþekktum hlut á akri um tvo kílómetra frá næstu byggingum.“
Atvikið átti sér stað aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Volodimír Selenskí Úkraínuforseti fundaði í Lublin með Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands.
Verið er að „kortleggja“ slysstaðinn og verður hann rannsakaður ítarlega, að sögn Grzegorz Trusiewicz, saksóknara í borginni Lublin í Póllandi. Hann bætir við að Úkraína hafi óskað eftir því að taka þátt í rannsókn Pólverja.
Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, boðaði til neyðarfundar um atvikið með háttsettum fulltrúum hersins og neyðarþjónustunnar í morgun.
Hann staðfesti að „flaug“ hafi fallið á pólska grund og segir að „það líti út fyrir“ að það hafi verið rússnesk Kh-101 stýriflaug, líkt og Úkraína greindi frá.
Hann sagði atvikið „alvarlegt“ en staðfesti að ekkert manntjón eða skemmdir hafi orðið. Pólland hafi verið viðbúið að skjóta flaugina niður ef hún hefði haldið áfram flugi sínu inn á pólskt yfirráðasvæði.
Rússar skutu 74 flaugum og 284 drónum á skotmörk í Úkraínu í nótt. Manntjón varð aðallega í Dníprópetrovsk- og Lvív-héruðum.
Volodimír Selenskí Úkraínuforseti segir þetta sýna enn og aftur að það sé mikilvægast af öllu að geta varið sig gegn flugskeytaárásum Rússa. Bætti hann við að Úkraína stæði frammi fyrir „alvarlegum skorti á loftvarnarflaugum frá samstarfsaðilum okkar.“
António Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, fordæmir árásirnar á Úkraínu og rofið á lofthelgi Póllands í yfirlýsingu. „Árásargirni Rússa er ógn við öryggi Evrópu í heild sinni.“
Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir að það sé „óvenjuleg tilviljun“ að atvikið hafi átt sér stað aðeins nokkrum klukkustundum eftir fund hans með forseta Úkraínuþar sem þeir ræddu tvíhliða samstarf, meðal annars um flugskeytavarnir.
„Selenskí hafði varað mig við því að þeir hefðu nákvæmar upplýsingar um yfirvofandi stórfellda árás Rússa“ á Úkraínu, sagði Tusk.
Fréttin er í vinnslu.