Sextán ára strandvörður í Kaliforníu hefur verið hylltur sem hetja fyrir að bjarga tíu ára dreng úr gífurlegu brimróti um síðustu helgi. Donald Trump segist vilja bjóða táningnum í Hvíta húsið og heiðra hann eftir að myndband af björguninni fór í dreifingu á netinu.
Nathaniel Rai stóð í grunnu vatni á Seabright-ströndinni í Santa Cruz á laugardaginn þegar hann féll í ölduganginum og dróst út í sjó.
AP fréttaveitan hefur eftir Ryder Williams, strandverðinum, að hann hafi séð Nathaniel falla og kallað strax eftir aðstoð, áður en hann hljóp á eftir honum. Hann náði fljótt til drengsins en hann hafði dregist um fimmtán metra út á sjó og hafði misst meðvitund.
Útsogið gerði Ryder þó gífurlega erfitt að ná Nathaniel í land, eins og sjá má á myndbandinu hér neðar. Þrátt fyrir að aðrir reyndu að koma honum til aðstoðar, þá var öldurótið það mikið að þó nokkrar tilraunir þurfti til að koma drengnum í var.
Strandvörðurinn bað aðra um að koma sér úr öldurótinu og áttu sumir þeirra erfitt með að koma sjálfum sér í land. Naut hann þess í stað aðstoðar annars strandvarðar og saman tókst þeim að bjarga drengnum.
Í samtali við AP segir Sumit Rai, faðir Nathaniels, að drengurinn sé sleginn eftir atvikið. Hann hafi fengið sjó og sand í lungun og hafi hóstað mikið síðan. Þá hugsi hann mikið um þetta og eigi erfitt með að sofa.
Sumit sagðist hafa haft samband við Ryder og vonast til þess að geta þakkað honum í persónu.
„Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það.“
Donald Trump, forseti, segir Ryder mjög hugrekkan og segist ætla að bjóða honum í Hvíta húsið og heiðra hann fyrir hugrekkið.
We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/dGL15o1tIv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2026
We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/dGL15o1tIv