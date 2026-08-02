Erlent

Trump boðar hlé á á­rásum og full­yrðir að sam­komu­lag sé í sjón­máli

Eiður Þór Árnason skrifar
Donald Trump á föstudag. Síðasta samkomulag Bandaríkjanna við Íran var skammlíft.
Donald Trump á föstudag. Síðasta samkomulag Bandaríkjanna við Íran var skammlíft. AP/Jacquelyn Martin

Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með nýjar árásir á Íran og fullyrðir að bandamenn í Mið-Austurlöndum hefðu náð saman um útlínur að samkomulagi til að binda enda á stríðið sem hefur staðið yfir í fimm mánuði.

Samkomulagið sem er í burðarliðnum „myndi fela í sér tafarlausa, fullkomna og algera OPNUN HORMÚSSUNDS og að endi verði bundinn á kjarnorkuógn Írans,“ skrifaði Donald Trump í samfélagsmiðlafærslu í gærkvöld.

„Byggt á þessari beiðni hef ég samþykkt, í þágu heimsbyggðarinnar og, sömuleiðis, afkomu farsæls og blómlegs Írans, að hætta við árásina, með fyrirvara um að hægt sé að gera SAMKOMULAG fljótt,“ sagði Trump. AP-fréttaveitan greinir frá.

Ísrael hefur samþykkt að taka þátt í því ásamt Bandaríkjunum að reyna að ljúka samningi við Íran sem myndi binda enda á stríðið, bætti hann við. Íran hefur ekki tjáð sig opinberlega um tilkynningu Trumps.

Yfirlýsing hans kemur degi eftir að Trump gaf í skyn að Bandaríkin væru nálægt því að hefja þungar hernaðarárásir á ný til að þvinga stjórnvöld í Teheran að samningaborðinu.

Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran þann 28. febrúar og hófu stríð sem Trump sagði að miðaði að því að eyðileggja eldflaugagetu Teheran, koma í veg fyrir að landið kæmist yfir kjarnorkuvopn og binda enda á stuðning þess við vopnaða bandamenn í öðrum ríkjum. Yfirlýst markmið og tímalínur átakanna hafa ítrekað tekið breytingum og samkomulag sem náðist um miðjan júní um að stöðva átökin rann út í sandinn innan nokkurra vikna.

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