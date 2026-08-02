Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Eiður Þór Árnason skrifar 2. ágúst 2026 08:36 Donald Trump á föstudag. Síðasta samkomulag Bandaríkjanna við Íran var skammlíft. AP/Jacquelyn Martin Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með nýjar árásir á Íran og fullyrðir að bandamenn í Mið-Austurlöndum hefðu náð saman um útlínur að samkomulagi til að binda enda á stríðið sem hefur staðið yfir í fimm mánuði. Samkomulagið sem er í burðarliðnum „myndi fela í sér tafarlausa, fullkomna og algera OPNUN HORMÚSSUNDS og að endi verði bundinn á kjarnorkuógn Írans,“ skrifaði Donald Trump í samfélagsmiðlafærslu í gærkvöld. „Byggt á þessari beiðni hef ég samþykkt, í þágu heimsbyggðarinnar og, sömuleiðis, afkomu farsæls og blómlegs Írans, að hætta við árásina, með fyrirvara um að hægt sé að gera SAMKOMULAG fljótt,“ sagði Trump. AP-fréttaveitan greinir frá. Ísrael hefur samþykkt að taka þátt í því ásamt Bandaríkjunum að reyna að ljúka samningi við Íran sem myndi binda enda á stríðið, bætti hann við. Íran hefur ekki tjáð sig opinberlega um tilkynningu Trumps. Yfirlýsing hans kemur degi eftir að Trump gaf í skyn að Bandaríkin væru nálægt því að hefja þungar hernaðarárásir á ný til að þvinga stjórnvöld í Teheran að samningaborðinu. Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran þann 28. febrúar og hófu stríð sem Trump sagði að miðaði að því að eyðileggja eldflaugagetu Teheran, koma í veg fyrir að landið kæmist yfir kjarnorkuvopn og binda enda á stuðning þess við vopnaða bandamenn í öðrum ríkjum. Yfirlýst markmið og tímalínur átakanna hafa ítrekað tekið breytingum og samkomulag sem náðist um miðjan júní um að stöðva átökin rann út í sandinn innan nokkurra vikna. Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael Bandaríkin Mest lesið Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Innlent Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Fleiri fréttir Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Sjá meira