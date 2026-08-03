Á þriðja tug enn saknað eftir að kviknaði í ferju

Tuttugu og átta er enn saknað eftir að kviknaði í ferju undan ströndum Indónesíu í gær. Tala látinna er komin í fimm en um borð voru 232 farþegar og 39 manna áhöfn samkvæmt farþegalista ferjunnar.
Ferjan KM Mutiara Sentosa, var á leið frá Surabaya á eyjunni Jövu, annarri stærstu borg Indónesíu, til Makassar á Suður-Súlawesi er eldur kviknaði um borð.
Fimm létust í slysinu en 28 er enn saknað en lögregla, björgunarsveitir og herinn sinna björgunar- og leitarstarfi segir í umfjöllun Reuters. 238 farþegum hafi þegar verið bjargað.
Í umfjöllun AP segir að samkvæmt yfirvöldum hafi mun fleiri hafi verið um borð en skráður farþegafjöldi sagði til um og því sé óljóst hversu margra er enn saknað.
Eldsupptök séu enn óljós og séu í rannsókn en eldur hafi brotist út um borð í morgunsárið í gær.