Leita enn í rústunum í Japan

Björgunarsveitarmenn og hermenn leita enn að fólki í mjög skemmdri verslunarmiðstöð og hrundum húsum í Japan. Að minnsta kosti átján eru látnir eftir að 7,1 stiga jarðskjálfti lék suðvesturhluta Japanseyja grátt í gærmorgun. Að minnsta kosti 62 eru slasaðir og þar af sex alvarlega, samkvæmt yfirvöldum.
Skaðinn var hvað mestur í verslunarmiðstöð sem kallast Aeon í bænum Kashima. Þúsundir manna voru þar inni þegar jarðskjálftinn.
AP fréttaveitan hefur eftir embættismönnum að um þrjú þúsund manns hafi verið flutt úr verslunarmiðstöðinni áður en stór gassprenging varð þar inni. Fólk var enn að störfum þar sem sprengingin varð.
Önnur hæð verslunarmiðstöðvarinnar hrundi þegar sprengingin varð og hluti þaksins einnig. Enn er óljóst hve margir gætu enn verið þar inni en talið er að þeir gætu verið þrír. Fjögur lík hafa fundist.
Lögreglan í Japan birti í morgun myndband úr verslunarmiðstöðinni sem sýnir hve umfangsmiklar skemmdirnar voru þar.