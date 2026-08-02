Innlent

Skot­vopnin reyndust leikfangabyssur

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Um leikfangabyssur af sömu gerð og sú til hægri var að ræða.
Um leikfangabyssur af sömu gerð og sú til hægri var að ræða. Vísir/Samsett

Drengirnir fimm sem voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitarinnar í dag reyndust ekki vera með alvöru byssur í fórum sínum. Lögregla fullyrti í dag að skotvopn hefðu fundist í bílum þeirra en samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða leikfangabyssur.

Vísir fjallaði um málið í dag og birti myndskeið þar sem sést hvernig drengirnir höfðu verið látnir leggjast niður á gangstétt. Vopnaðir sérsveitarmenn krupu yfir þeim og þeir voru handteknir. Í kjölfarið var farið með þá á lögreglustöð þar sem þeir voru langt fram á kvöld. Þeim síðustu var sleppt á ellefta tímanum.

Samkvæmt heimildum fréttastofu er sýnir myndin hér að neðan byssuna sem um ræðir. Þær voru keyptar í Kids Coolshop á Glerártorgi fyrr í dag.

MP5 A5 Machine Gun frá leikfangaframleiðandanum Gonher.Kids Coolshop

Viðvera lögreglu og sérsveitarinnar var töluverð og umferð var lokað um Þingvallastræti um hríð.

Fréttastofa hefur rætt við einstakling sem gætir hagsmuna eins drengjanna sem um ræðir. Að hans sögn voru byssurnar nokkuð augljóslega leikfangabyssur, með rauðmálað hlaup. Strákarnir hafi verið að fíflast með þær á rúnti um bæinn.

Þeir sjái hins vegar að sér og vilji endilega biðjast afsökunar fyrir að hafa hrætt gangandi vegfarendur.

Von er á tilkynningu frá lögreglu vegna málsins.

Akureyri Lögreglumál

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