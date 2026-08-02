Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 23:34 Um leikfangabyssur af sömu gerð og sú til hægri var að ræða. Vísir/Samsett Drengirnir fimm sem voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitarinnar í dag reyndust ekki vera með alvöru byssur í fórum sínum. Lögregla fullyrti í dag að skotvopn hefðu fundist í bílum þeirra en samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða leikfangabyssur. Vísir fjallaði um málið í dag og birti myndskeið þar sem sést hvernig drengirnir höfðu verið látnir leggjast niður á gangstétt. Vopnaðir sérsveitarmenn krupu yfir þeim og þeir voru handteknir. Í kjölfarið var farið með þá á lögreglustöð þar sem þeir voru langt fram á kvöld. Þeim síðustu var sleppt á ellefta tímanum. Samkvæmt heimildum fréttastofu er sýnir myndin hér að neðan byssuna sem um ræðir. Þær voru keyptar í Kids Coolshop á Glerártorgi fyrr í dag. MP5 A5 Machine Gun frá leikfangaframleiðandanum Gonher.Kids Coolshop Viðvera lögreglu og sérsveitarinnar var töluverð og umferð var lokað um Þingvallastræti um hríð. Fréttastofa hefur rætt við einstakling sem gætir hagsmuna eins drengjanna sem um ræðir. Að hans sögn voru byssurnar nokkuð augljóslega leikfangabyssur, með rauðmálað hlaup. Strákarnir hafi verið að fíflast með þær á rúnti um bæinn. Þeir sjái hins vegar að sér og vilji endilega biðjast afsökunar fyrir að hafa hrætt gangandi vegfarendur. Von er á tilkynningu frá lögreglu vegna málsins. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot. Akureyri Lögreglumál Tengdar fréttir Miðaði byssu á annan mann Eftir að hafa varist allra fregna um aðgerðir í dag sagði aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra að tilkynnt hefði verið um mann vopnaðan skotvopni að miða því á annan mann. Fimm voru handteknir í dag. 2. ágúst 2026 19:48 Tveir lagðir við gangstéttina Á myndbandi sem fréttastofu barst sést aðgerð sérsveitar og lögreglu á Akureyri í dag frá öðru sjónarhorni þar sem minnst tveir menn voru látnir liggja á gangstéttinni. Fimm voru handteknir og skotvopn fundust í tveimur bílum. 2. ágúst 2026 19:16 Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Sérsveit og lögregla handtóku fimm manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í tveimur bílum. 2. ágúst 2026 15:47 Mest lesið Tveir lagðir við gangstéttina Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Miðaði byssu á annan mann Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Fleiri fréttir Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Sjá meira