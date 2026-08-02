Viðræður við Íran hefjist á morgun Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 22:48 Trump ræddi við blaðamenn um borð í flugvél sinni. AP Donald Trump Bandaríkjaforseti segir viðræður við Íran um að binda enda á stríðið í Persaflóa munu hefjast á morgun, mánudag. Þær munu líklega fara fram í gegnum milliliði. Þessu greindi Bandaríkjaforseti frá í samtali við blaðamenn um borð í flugvél hans Air Force One. „Við erum að tala við þá [Írani] í formi samningaviðræðna. Það hefst á morgun síðdegis og við sjáum til hvernig gengur,“ sagði hann. „Mig langar að gera það. Það myndi bjarga mörgum mannslífum, mikið af óþarfa valdbeitingu, í hreinskilni sagt. Við erum tilbúin hvenær sem er. Vil ég frekar semja? Ég er ekki að reyna að drepa fólk, því margir deyja. Við viljum það ekki. Þannig að þeir báðu okkur, Íranar sérstaklega, en hinir þrír líka, þeir báðu okkur,“ sagði Trump. Þar vísar hann til þess að samtöl við leiðtoga Sádi-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmanna, Katars og Írans hafi orðið til þess að hann hætti við „gríðarlega árás“ á föstudaginn var. Hann sagði jafnframt að hugsanlega yrði gerður samningur um stjórn á umferð um Hormússund, og að samningur myndi nást um að Íran hætti kjarnorkuvopnaþróun. Í nótt sagði Trump á samfélagsmiðlum að hann hefði samþykkt að hætta við frekari árásum gegn því skilyrði að samkomulag næðist fljótt. Samkomulagið sem sé í burðarliðnum „myndi fela í sér tafarlausa, fullkomna og algera OPNUN HORMÚSSUNDS og að endi verði bundinn á kjarnorkuógn Írans“. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Tveir lagðir við gangstéttina Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Miðaði byssu á annan mann Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Fleiri fréttir Viðræður við Íran hefjist á morgun Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Sjá meira