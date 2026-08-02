Erlent

Við­ræður við Íran hefjist á morgun

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Trump ræddi við blaðamenn um borð í flugvél sinni.
Trump ræddi við blaðamenn um borð í flugvél sinni. AP

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir viðræður við Íran um að binda enda á stríðið í Persaflóa munu hefjast á morgun, mánudag. Þær munu líklega fara fram í gegnum milliliði.

Þessu greindi Bandaríkjaforseti frá í samtali við blaðamenn um borð í flugvél hans Air Force One.

„Við erum að tala við þá [Írani] í formi samningaviðræðna. Það hefst á morgun síðdegis og við sjáum til hvernig gengur,“ sagði hann.

„Mig langar að gera það. Það myndi bjarga mörgum mannslífum, mikið af óþarfa valdbeitingu, í hreinskilni sagt. Við erum tilbúin hvenær sem er. Vil ég frekar semja? Ég er ekki að reyna að drepa fólk, því margir deyja. Við viljum það ekki. Þannig að þeir báðu okkur, Íranar sérstaklega, en hinir þrír líka, þeir báðu okkur,“ sagði Trump.

Þar vísar hann til þess að samtöl við leiðtoga Sádi-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmanna, Katars og Írans hafi orðið til þess að hann hætti við „gríðarlega árás“ á föstudaginn var.

Hann sagði jafnframt að hugsanlega yrði gerður samningur um stjórn á umferð um Hormússund, og að samningur myndi nást um að Íran hætti kjarnorkuvopnaþróun.

Í nótt sagði Trump á samfélagsmiðlum að hann hefði samþykkt að hætta við frekari árásum gegn því skilyrði að samkomulag næðist fljótt. Samkomulagið sem sé í burðarliðnum „myndi fela í sér tafarlausa, fullkomna og algera OPNUN HORMÚSSUNDS og að endi verði bundinn á kjarnorkuógn Írans“.

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