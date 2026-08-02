Tvær slökkviliðsþyrlur skullu saman í loftinu í Grikklandi í dag. Viðbragðsaðilar voru við slökkvistörf við skógarelda nærri Porto Germeno, vestur af Aþenu. Mikill vindur og hiti hefur sett strik í reikninginn við slökkvistörf.
Tveir voru um borð í hvorri þyrlu, að sögn viðbragðsaðila í Grikklandi. Leit og björgunaraðgerðir eru hafnar. Á myndskeiði má sjá aðra þyrluna hrapa til jarðar í ljósum logum.
WATCH: 2 firefighting helicopters collide midair in Greece pic.twitter.com/15HP9DUMwa— BNO News Live (@BNODesk) August 2, 2026
WATCH: 2 firefighting helicopters collide midair in Greece pic.twitter.com/15HP9DUMwa
Yfirvöld hafa ekki veitt upplýsingar um ástand áhafnarinnar.
Eldurinn kviknaði á föstudag og byrjaði fljótt að breiðast út. Það er metið að um fjörutíu til fimmtíu ferkílómetrar lands hafi þegar brunnið.
Eldar loga einnig á fleiri stöðum í Grikklandi, þar á meðal á Krít þar sem tveir slökkviliðsmenn létust í vikunni.
Slökkviliðsmenn í Evrópu hafa síðustu vikur barist við skógarelda á þremur helstu vígstöðvum: vindar hafa blásið eldunum lengra inn á svæðið í kringum Aþenu, í Frakklandi hafa skógareldar skilið eftir sig sviðna jörð sem er um fjórum sinnum stærri en París en á Spáni hafa slökkviliðsmenn náð tökum á eldunum.
Aldrei hafa gróðureldar verið jafn slæmir í Evrópu og í fyrra þegar tíu þúsund ferkílómetrar urðu eldi að bráð, sem jafngildir um 1/10 hluta af flatarmáli Íslands.
Það er fréttastofan AP sem greinir frá og rifjar upp að mannskæðustu eldar álfunnar á þessari öld urðu í Grikklandi árið 2018 þegar 104 létust.
Fréttin verður uppfærð.