Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 31. júlí 2026 22:48 Tugum þúsunda var svo snúið við og vísað aftur til Marokkó. AP Ströndin við víggirt landamæri Marokkó og spænsku hólmlendunnar Ceuta er þakin stökum skóm, yfirgefnum flíkum og hringkútum eftir að hátt í sextíu þúsund manns komust yfir þau á einum sólarhring. Margir þeirra syntu og að sögn spænskra yfirvalda létust 57 þeirra við tilraunina. Samkvæmt José Manuel Albares innanríkisráðherra hefur „því sem næst öllum“ þeim þegar verið vísað aftur til Marokkó. Jóse Manuel Albares segir þetta í færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann ítrekar öryggi landamærana að Schengen-svæðinu. Enginn komist til meginlands Spánar án þess að framvísa gildum ferðaskilríkjum. Ceuta er hólmlenda á strönd Norður-Afríku umkringt Marokkó öðrum megin og Miðjarðarhafinu hinum megin. Spænsk stjórnvöld hafa verið harðlega gagnrýnd. Stjórnvöld á Ítalíu, Danmörku og víðar hafa kallað eftir því að Spáni verði úthýst úr Schengen-samstarfinu. Landamæragirðingin með sinn gaddavír. Kona stendur hér Marokkómegin í bænum Fnideq.AP Í nótt voru gerðar tilraunir til að klífa girðinguna.AP Fremri hópurinn rígheldur sínu plássi Spánarmegin.AP Spænski herinn dreifði sér um ströndina.AP Farandsfólk hleypur frá spænsku lögreglunni í Ceuta.AP Hringkútar á borð við þessa eru helstu samgöngurnar yfir landamærin.AP Þúsundir manna fylgjast með eftir misheppnaðar tilraunir til að komast yfir.AP Farandsfólk hvílir sig í skugganum og bíður þess að vera flutt aftur til Marokkó.AP Spánn Marokkó Mest lesið Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Innlent Alelda bíll í Reykjanesbæ Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Innlent Paul Watson afar ánægður með handtökuna Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent Fleiri fréttir Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Sjá meira