Erlent

Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Tugum þúsunda var svo snúið við og vísað aftur til Marokkó.
Tugum þúsunda var svo snúið við og vísað aftur til Marokkó. AP

Ströndin við víggirt landamæri Marokkó og spænsku hólmlendunnar Ceuta er þakin stökum skóm, yfirgefnum flíkum og hringkútum eftir að hátt í sextíu þúsund manns komust yfir þau á einum sólarhring.

Margir þeirra syntu og að sögn spænskra yfirvalda létust 57 þeirra við tilraunina. Samkvæmt José Manuel Albares innanríkisráðherra hefur „því sem næst öllum“ þeim þegar verið vísað aftur til Marokkó.

Jóse Manuel Albares segir þetta í færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann ítrekar öryggi landamærana að Schengen-svæðinu. Enginn komist til meginlands Spánar án þess að framvísa gildum ferðaskilríkjum. Ceuta er hólmlenda á strönd Norður-Afríku umkringt Marokkó öðrum megin og Miðjarðarhafinu hinum megin.

Spænsk stjórnvöld hafa verið harðlega gagnrýnd. Stjórnvöld á Ítalíu, Danmörku og víðar hafa kallað eftir því að Spáni verði úthýst úr Schengen-samstarfinu.

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Spánn Marokkó

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