Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Hólmfríður Gísladóttir skrifar 30. júlí 2026 11:44 Natland, sem er aðeins nítján ára gamall, tók myndina til vinstri. Þar sést hann handleika annað skotvopnið sem hann hafði í fórum sínum. Lundúnarlögreglan Norskur maður, Johannes Kongsnes Natland, hefur verið fundinn sekur um að hafa ferðast til Englands til að fremja launmorð fyrir alþjóðlegt glæpagengi sem er sagt hafa tengsl við stjórnvöld í Íran. Athygli vekur að Natland er aðeins nítján ára gamall. Natland, sem vann í hlutastarfi á pizzastað, sagði fyrir dómi að hann hefði tekið verkið að sér til að útvega sér pening fyrir eiturlyfjum en haldið að um grín eða einhvers konar svik væri að ræða. Þegar hann áttaði sig á þeim vandræðum sem hann var kominn í hefði hann velt því fyrir sér að skjóta sig í fótinn til að þurfa ekki að fremja morðið. Lögregluyfirvöld sögðu gögn málsins hins vegar sýna að Natland hefði gert sér fyllilega grein fyrir því hverju hann var að ganga að. „Ég er á leið í sturlað verkefni,“ skrifaði Natland kærustu sinni. „Það verður svalt að drepa einhvern. Ef þeir ná mér ekki verðum við að fagna.“ Þá greindi vinur Natlands frá því að hann hefði stært sig af því að hafa komist í pening og sagt að einhver myndi deyja. Natland hefur haldið því fram að hann hafi bara verið að gera sig breiðan en í raun og veru hafi hann verið skíthræddur. Natland var handtekinn í mars í fyrra, tveimur dögum eftir komuna til Englands, á hóteli í Huddersfield í Vestur Jórvíkurskíri. Hann tók á móti lögreglu brosandi, á nærbuxunum einum fata. Undir rúminu hans fundust tvær skammbyssur og skotfæri. Valdamesta gengi Svíþjóðar Norðmaðurinn er sagður hafa verið efnilegur knattspyrnumaður en hafa byrjað að neyta fíkniefna þegar hann var aðeins þrettán ára gamall. Á dvalarheimili fyrir börn hafi hann komist í kynni við Foxtrot Network glæpagengið og verið vísað á mann sem kallaður var „hershöfðinginn“. Sá hafði það hlutverk að afla nýrra liðsmanna. Yfirvöld segja Natland hafa átt að fá jafnvirði 3,5 milljóna króna fyrir að myrða einstakling, sem ekki hafa verið borin kennsl á. Natland hafi verið stjórnað af enskumælandi yfirmanni Foxtrot sem gengur undir dulnefninu „Agent 47“. „Agent 47“ virðist vera tilvísun í Hitman tölvuleikina og bíómyndirnar. Foxtrot er sagt valdamesta gengi Svíþjóðar, sem beri ábyrgð á meirihluta þess gengjaofbeldis sem á sér stað í landinu. Þar má meðal annars nefna skotárásir og einstaka morð. Leiðtogi gengisins, Rawa Majid, er sagður dvelja í Íran og þá eru allt að þrjátíu Svíar handteknir utan Svíþjóðar í fyrra sagðir hafa tilheyrt Foxtrot. Poya Shafie, nánasti samstarfsmaður Majid og sá sem skipulagði aftökur Foxtrot, var dæmdur í lífstíðarfangelsi í Svíþjóð í júní síðastliðnum, eftir að hafa verið handtekinn í Írak. Guardian fjallar ítarlega um málið. Svíþjóð Íran Skotvopn Noregur Erlend sakamál Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent Fleiri en einn hafi verið að verki Innlent „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Innlent Fleiri fréttir Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Árásirnar haldi áfram skili viðræðurnar ekki sínu Önnur hitabylgja nálgast Spán Kveiktu í tveimur moskum Handtekinn við Kastrup eftir að tilkynnt var um meinta skammbyssu Fölsk játning í formi lags Sjá meira