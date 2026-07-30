Erlent

Ní­tján ára Norð­maður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Eng­landi

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Natland, sem er aðeins nítján ára gamall, tók myndina til vinstri. Þar sést hann handleika annað skotvopnið sem hann hafði í fórum sínum.
Natland, sem er aðeins nítján ára gamall, tók myndina til vinstri. Þar sést hann handleika annað skotvopnið sem hann hafði í fórum sínum. Lundúnarlögreglan

Norskur maður, Johannes Kongsnes Natland, hefur verið fundinn sekur um að hafa ferðast til Englands til að fremja launmorð fyrir alþjóðlegt glæpagengi sem er sagt hafa tengsl við stjórnvöld í Íran. Athygli vekur að Natland er aðeins nítján ára gamall.

Natland, sem vann í hlutastarfi á pizzastað, sagði fyrir dómi að hann hefði tekið verkið að sér til að útvega sér pening fyrir eiturlyfjum en haldið að um grín eða einhvers konar svik væri að ræða. Þegar hann áttaði sig á þeim vandræðum sem hann var kominn í hefði hann velt því fyrir sér að skjóta sig í fótinn til að þurfa ekki að fremja morðið.

Lögregluyfirvöld sögðu gögn málsins hins vegar sýna að Natland hefði gert sér fyllilega grein fyrir því hverju hann var að ganga að.

„Ég er á leið í sturlað verkefni,“ skrifaði Natland kærustu sinni. „Það verður svalt að drepa einhvern. Ef þeir ná mér ekki verðum við að fagna.“ Þá greindi vinur Natlands frá því að hann hefði stært sig af því að hafa komist í pening og sagt að einhver myndi deyja.

Natland hefur haldið því fram að hann hafi bara verið að gera sig breiðan en í raun og veru hafi hann verið skíthræddur.

Natland var handtekinn í mars í fyrra, tveimur dögum eftir komuna til Englands, á hóteli í Huddersfield í Vestur Jórvíkurskíri. Hann tók á móti lögreglu brosandi, á nærbuxunum einum fata. Undir rúminu hans fundust tvær skammbyssur og skotfæri.

Valdamesta gengi Svíþjóðar

Norðmaðurinn er sagður hafa verið efnilegur knattspyrnumaður en hafa byrjað að neyta fíkniefna þegar hann var aðeins þrettán ára gamall. Á dvalarheimili fyrir börn hafi hann komist í kynni við Foxtrot Network glæpagengið og verið vísað á mann sem kallaður var „hershöfðinginn“. Sá hafði það hlutverk að afla nýrra liðsmanna.

Yfirvöld segja Natland hafa átt að fá jafnvirði 3,5 milljóna króna fyrir að myrða einstakling, sem ekki hafa verið borin kennsl á. Natland hafi verið stjórnað af enskumælandi yfirmanni Foxtrot sem gengur undir dulnefninu „Agent 47“.

„Agent 47“ virðist vera tilvísun í Hitman tölvuleikina og bíómyndirnar.

Foxtrot er sagt valdamesta gengi Svíþjóðar, sem beri ábyrgð á meirihluta þess gengjaofbeldis sem á sér stað í landinu. Þar má meðal annars nefna skotárásir og einstaka morð.

Leiðtogi gengisins, Rawa Majid, er sagður dvelja í Íran og þá eru allt að þrjátíu Svíar handteknir utan Svíþjóðar í fyrra sagðir hafa tilheyrt Foxtrot. Poya Shafie, nánasti samstarfsmaður Majid og sá sem skipulagði aftökur Foxtrot, var dæmdur í lífstíðarfangelsi í Svíþjóð í júní síðastliðnum, eftir að hafa verið handtekinn í Írak.

Guardian fjallar ítarlega um málið.

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