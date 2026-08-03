Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti

Til skoðunar er að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað er með öryggismyndavélum að sögn borgarstjóra. Ráðist verður í nágrannavörsluátak í Reykjavík í kjölfar innbrotahrinu.
Blásið var til íbúafundar meðal miðborgarbúa í vikunni í kjölfar innbrotahrinu. Þar kynnti Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, meðal annars fyrirhugað átak í nágrannavörslu. Hún segir það fela í sér að nágrannar geri með sér samkomulag um að líta eftir eigum annarra og fylgjast með grunsamlegum mannaferðum. Hægt verði fá sérstök nágrannavörsluskilti í götur þar sem íbúar hafa tekið sig saman.
„Við erum komin með nýtt útlit á skiltin og við munum á næstu dögum og vikum bjóða íbúum að panta sér svona skilti og við aðstoðum þá við uppsetningu,“ segir Hildur og tekur fram að skiltin verði í boði gegn vægu gjaldi.
„Við létum líka framleiða nágrannavörslulímmiða sem stóðu til boða á íbúafundinum um daginn og þeir gætu átt við í heilu götunum en líka kannski í minni stigagöngum og í fjölbýli þar sem fólk hefur tekið sig saman um svona nágrannavörslu.“
Einnig stendur til að efla eftirlitsmyndavélakerfi borgarinnar.
„Það hefur um nokkurt skeið verið gildandi samningur milli Reykjavíkurborgar, lögreglunnar og neyðarlínu um öryggismyndavélakerfi í miðborginni og þetta kerfi hefur verið notað við að upplýsa um innbrot, ofbeldisbrot og jafnvel manndráp. Við höfum núna síðustu vikur verið að ræða endurnýjun á þessum samningi. Einhverjar af vélunu eru komnar á tíma og það getur verið ástæða til að stækka jafnvel svæðið, það er ekki allt svæði miðborgarinnar undir í núverandi kerfi.
Hvað felur stækkun í sér, hversu langt gæti það náð?
Til að mynda hefur ekki verið uppi öryggismyndavélakerfi á Skólavörðustíg. Þar er fjöldi ferðamanna og hefur verið nokkuð um vasaþjófnað til að mynda. Þannig að það svæði gæti hugsanlega verið undir.“
Innbrotum hefur fækkað á síðustu dögum eftir að þrír sem grunaðir eru um að standa að baki stórum hluta þeirra voru úrskurðaðir í síbrotagæsluvarðhald. Hildur segir innbrotahrinuna ekki líðandi.
„Reykjavík hefur verið ein öruggasta borg heims og það viljum við vera áfram.“