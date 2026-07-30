Kona sem sökuð er um að hafa myrt þrjú börn sín brast í grát í dómsal í Bandaríkjunum í gær, þegar hún og aðrir í dómsalnum hlustuðu á símtal fyrrverandi eiginmanns hennar til Neyðarlínunnar. Lindsay Clancy er sökuð um að hafa kyrkt fimm ára dóttur sína, þriggja ára son og átta mánaða son og er hún lömuð eftir að hafa reynt að svipta sig lífi í kjölfarið.
Patrick Clancy hringdi í Neyðarlínuna þegar hann kom að eiginkonu sinni liggjandi í jörðinni fyrir utan heimili þeirra árið 2023. Hún var þá mjög særð eftir að hafa stokkið út um glugga á annarri hæð.
Hann reyndi, samkvæmt AP fréttaveitunni, að ná sambandi við hana og sagði starfsmanni Neyðarlínunnar að hann ætlaði að ganga úr skugga um að börnin væru óhullt. Skömmu síðar heyrðist angistarkvein á upptökunni og spurði starfsmaður Neyðarlínunnar ítrekað hvað hefði gerst.“
„Hún drap börnin!“ öskraði Patrick Clancy í símann.
Hluta af vitnisburði hans í gær má sjá í spilaranum hér að neðan. Allan vitnisburðinn má finna hér.
Upptaka af símtalinu hefur ekki verið birt opinberlega. Hljóðið var tekið af útsendingunni í dómsal í gær þegar það var spilað en það gerist eftir um sjö mínútur í spilaranum hér að neðan. Myndavélinni var þá beint að Lindsay Clandy.
Foreldrar hennar voru einnig í salnum og grétu. Patrick Clancy hafði yfirgefið dómsalinn þegar upptakan var spiluð.
Réttarhöldin hafa að miklu leyti snúist um geðræna heilsu Linsday á þessum tíma. Lögmaður hennar segir hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna.
Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér.
Verði hún fundin sek stendur Lindsay frammi fyrir lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Hún gæti einnig verið vistuð á stofnun.
Patrick Lindsay hefur sagt að hann fyrirgefi henni og að hann telji hana veika frekar en illa. Þegar þau hittust í dómsal var það í fyrsta sinn sem þau hittust síðan hún mun hafa myrt börnin. Fyrr í vikunni hafði Patrick sagt í dómsal að geðheilsa Lindsay hefði versnað verulega í aðdraganda dauða barnanna. Hún hafði þá sagt honum frá því að hún hefði hugsað um að skaða sjálfa sig og börnin.
Skömmu áður hafði hún lagt sjálfa sig inn á geðdeild. Hún var útskrifuð þaðan nítján dögum áður en hún myrti börnin.
Kviðdómendur sáu einnig í gær upptöku úr öryggismyndavél apóteks sem Patrick fór í til að kaupa lyf. Þá hringdi hann í Lindsay til að spyrja hvaða lyf hann ætti að kaupa. Í dómsal sagði hann að hún hefði verið þögul.
Þegar hann kom heim virtist enginn heima og öll barnaherbergi tóm. Hann fann svo blóð í hjónaherberginu og opinn glugga. Lindsay lá þar fyrir neðan, særð en með meðvitund.
Hún sagðist hafa reynt að svipta sig lífi og sagði að börnin væru í kjallaranum, án þess þó að segja að þau væru dáin. Hann hljóp niður í kjallara og kom þar að börnunum þremur, þar sem þau höfðu verið kyrkt með æfingarteygjum.
Áhugasamir geta fylgst með beinni útsendingu frá þriðja degi réttarhaldanna í spilaranum hér að neðan.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.