Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum

Bandaríkjaher segist hafa gert harða hrinu árása á Íran í hefndarskyni fyrir tilraunir Írana frá því á þriðjudaginn til að skjóta eldflaugum á bandaríska hernaðarinnviði í Jórdaníu og fyrir árásir þeirra á skip á Hormús-sundi.
Herinn segist hafa skotið á hernaðarleg mannvirki íranska byltingarvarðarins víðsvegar um landið. Íranskir miðlar segja að þrír hafi látið lífið í nýjustu árásarhrinunni, þar á meðal tveggja ára gamalt barn á Queshm-eyju.
Það virðist því ljóst að hlé sem varð á átökunum um liðna helgi er fyrir bí auk þess sem stríðið hefur breiðst út í þessari viku eftir að Bandaríkjamenn gerðu í samstarfi við Sádí Arabíu árásis á vígamenn í nágrannaríkinu Írak, sem sagðir eru hliðhollir Írönum.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að árásum Írana á bandaríska hermenn í Jórdaníu í nótt verði svarað af mikilli hörku. Bandaríkjamenn svöruðu árásum Írana með árásum á írakskar sveitir sem sæta skipunum klerkastjórnarinnar í Teheran en Trump segir þær árásir hafa verið gerðar í samráði við yfirvöld í Bagdad.
Íranir virðast hafa gert árásir á herstöð Bandaríkjanna í Jórdaníu í nótt en samkvæmt hermálayfirvöldum vestanahafs tókst að skjóta niður allar flaugar sem skotið var á loft. Þá hefur verið greint frá því að Bandaríkjamenn og Sádar hafi gert árás á skotmörk í Írak, þaðan sem sveitir fjármagnaðar af Íran hafa gert árásir síðustu daga.