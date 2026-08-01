Erlent

Þrír látnir í sprengingu á veitinga­stað í Moskvu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ríflega tuttugu manns særðust.
Ríflega tuttugu manns særðust. AP

Heimatilbúin sprengja sprakk á veitingastað í miðborg Moskvu síðdegis í gær. Þrír drápust í sprengingunni, þeirra á meðal sprengjumaðurinn, að því er rússnesk stjórnvöld segja.

Tuttugu og einn særðist þegar sprengjan sprakk við inngang veitingahúss við Kúdrínskaja-torg. Samkvæmt rússneskum miðlum reyndi kona að fara með sprengjuna inn í sal veitingahússins þegar hún sprakk í höndum hennar.

Konan lést auk öryggisvarðar og eins gestar. Öryggisvörðurinn hafði meinað henni að fara inn.

Málið er til rannsóknar hjá lögreglunni í Moskvu.

Rússland

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