Danir auka vígbúnað í Færeyjum Agnar Már Másson skrifar 2. ágúst 2026 17:03 Danaher hefur hingað til haft fremur takmarkaða viðveru í Færeyjum. Egill Aðalsteinsson Dönsk stjórnvöld ætla að auka viðveru hersins í Færeyjum. Danski varnarmálaráðherrann Jeppe Bruus og færeyskur strafsbróðir hans, Bárður á Steig Nielsen, sem fer fyrir utanríkis- og sjávarútvegsmálum í Færeyjum, hafa gert samkomuag um þetta. Samkomulagið var gert í opinberri heimsókn Jeppe Bruus til Færeyja, og ræddu þeir aukið samstarf þjóðanna tveggja, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá danska varnarmálaráðuneytinu. „Við erum stórt konungsríki og höfum nýlega eflt viðbúnað okkar á öllu norðurslóðasvæðinu og Norður-Atlantshafi,“ er haft eftir Bruus í tilkynningunni. Nánari útfærsla samkomulagsins liggur ekki fyrir að sögn ráðherrans. Aukin viðvera geti þó meðal annars falið í sér eftirlitsflug F-35 orrustuþotna auk viðveru freigátna og flutningaflugvéla við Færeyjar. Danski herinn hefur í dag litla fasta viðveru í kringum Færeyjar. TV2 hefur eftir Jon Rahbek-Clemmensen, dósent og faglegum stjórnanda við Miðstöð fyrir öryggisrannsóknir á norðurslóðum hjá danska varnarmálaakademíunni, að í Þórshöfn sé danski hersinn með staðbundna deild. Auk þess hefur frá 2022 staðið yfir uppygging stórrar ratsjárstöð við Sornfelli. Samskipti Færeyja við Rússland hafa lengi sætt gagnrýni. Færeyingar hafa frá 1977 átt samning við Rússland vegna skipta á fiskveiðikvótum, að sögn TV2, sem segir að Færeyingar leggi þannig sitt af mörkum til rússneska hagkerfisins, á sama tíma og danska ríkisstjórnin varar við hernaðarógn Rússlands gagnvart Evrópu. Jeppe Bruus varnarmálaráðherra segist þó hafa engin áform um að þrýsta á færeysku landstjórnina. „Fiskveiðisamningurinn er mál á milli Rússlands og Færeyja, svo ég mun ekki skipta mér af því,“ er haft eftir honum. „En við höfum að sjálfsögðu mjög vökult auga með viðveru Rússa við Færeyjar. Bæði hernaðarlegri og efnahagslegri.“ Danmörk Færeyjar Rússland Hernaður Öryggis- og varnarmál Mest lesið Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Fleiri fréttir Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Sjá meira