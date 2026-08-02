Erlent

Danir auka víg­búnað í Fær­eyjum

Agnar Már Másson skrifar
Danaher hefur hingað til haft fremur takmarkaða viðveru í Færeyjum.
Danaher hefur hingað til haft fremur takmarkaða viðveru í Færeyjum. Egill Aðalsteinsson

Dönsk stjórnvöld ætla að auka viðveru hersins í Færeyjum. Danski varnarmálaráðherrann Jeppe Bruus og færeyskur strafsbróðir hans, Bárður á Steig Nielsen, sem fer fyrir utanríkis- og sjávarútvegsmálum í Færeyjum, hafa gert samkomuag um þetta.

Samkomulagið var gert í opinberri heimsókn Jeppe Bruus til Færeyja, og ræddu þeir aukið samstarf þjóðanna tveggja, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá danska varnarmálaráðuneytinu.

„Við erum stórt konungsríki og höfum nýlega eflt viðbúnað okkar á öllu norðurslóðasvæðinu og Norður-Atlantshafi,“ er haft eftir Bruus í tilkynningunni.

Nánari útfærsla samkomulagsins liggur ekki fyrir að sögn ráðherrans. Aukin viðvera geti þó meðal annars falið í sér eftirlitsflug F-35 orrustuþotna auk viðveru freigátna og flutningaflugvéla við Færeyjar. 

Danski herinn hefur í dag litla fasta viðveru í kringum Færeyjar.

TV2 hefur eftir Jon Rahbek-Clemmensen, dósent og faglegum stjórnanda við Miðstöð fyrir öryggisrannsóknir á norðurslóðum hjá danska varnarmálaakademíunni, að í Þórshöfn sé danski hersinn með staðbundna deild. Auk þess hefur frá 2022 staðið yfir uppygging stórrar ratsjárstöð við Sornfelli. 

Samskipti Færeyja við Rússland hafa lengi sætt gagnrýni. Færeyingar hafa frá 1977 átt samning við Rússland vegna skipta á fiskveiðikvótum, að sögn TV2, sem segir að Færeyingar leggi þannig sitt af mörkum til rússneska hagkerfisins, á sama tíma og danska ríkisstjórnin varar við hernaðarógn Rússlands gagnvart Evrópu.

Jeppe Bruus varnarmálaráðherra segist þó hafa engin áform um að þrýsta á færeysku landstjórnina.

„Fiskveiðisamningurinn er mál á milli Rússlands og Færeyja, svo ég mun ekki skipta mér af því,“ er haft eftir honum. „En við höfum að sjálfsögðu mjög vökult auga með viðveru Rússa við Færeyjar. Bæði hernaðarlegri og efnahagslegri.“

Danmörk Færeyjar Rússland Hernaður Öryggis- og varnarmál

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