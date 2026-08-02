Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 20:40 Elizabeth-Jane Ross hafði verið í Grikklandi í um hálfan mánuð þegar hún lést. Facebook Maður hefur játað að hafa flutt lík skoskrar konu í ferðatösku og komið því fyrir í yfirgefinni byggingu í Aþenu í Grikklandi. Heimilislaus maður fann líkið nokkrum dögum síðar. Hin 38 ára gamla Elisabeth-Jane Ross fannst látin í Kypseli-hverfi Aþenuborgar þann 18. júlí, nokkrum dögum eftir að tilkynnt var um að hennar væri saknað. Lögreglan í Aþenu hóf rannsókn í samstarfi við yfirvöld í Bandaríkjunum, Bretlandi og Skotlandi og hefur nú handtekið 26 ára gamlan mann sem breska ríkisútvarpið segist hafa heimildir fyrir að sé frá Afganistan. Maðurinn var færður á lögreglustöð á fimmtudag þar sem hann játaði aðild sína að málinu. Hann var handtekinn grunaður um manndráp, rán og brot á vopnalögum, en endanleg ákæra liggur ekki fyrir. Samkvæmt lögreglu kom Ross, sem fjölskylda hennar kallaði Lisu, til Grikklands 26. júní og dvaldi á Píreus-svæðinu til 10. júlí, en hélt þá til óþekkts áfangastaðar á Stór-Aþenusvæðinu. Eftir að hafa skoðað myndbandsupptökur segist lögregla hafa tengt 26 ára manninn við málið. Hann er sagður hafa flutt lík Ross í ferðatösku þangað sem það fannst, og í kjölfarið notað bankakort hennar til að taka út peninga. Við húsleit á heimili hans fundust jafnframt gerviskammbyssa og hnífur sem lögregla lagði hald á. Ross hafði upphaflega dvalið í Keratsini-hverfi, tæpa tíu kílómetra vestur af miðborg Aþenu, hjá grískum vinum. Hún mun hafa sagt þeim þann fimmtánda júlí að hún ætlaði til Kypseli, þar sem „amerískir vinir“ hennar eða kunningjar væru. Þessara amerísku vina er nú leitað. Skotland Grikkland Mest lesið Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Tveir lagðir við gangstéttina Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Fleiri fréttir Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Sjá meira