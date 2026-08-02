Erlent

Játaði að hafa flutt líkið í ferða­tösku

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Elizabeth-Jane Ross hafði verið í Grikklandi í um hálfan mánuð þegar hún lést.
Elizabeth-Jane Ross hafði verið í Grikklandi í um hálfan mánuð þegar hún lést. Facebook

Maður hefur játað að hafa flutt lík skoskrar konu í ferðatösku og komið því fyrir í yfirgefinni byggingu í Aþenu í Grikklandi. Heimilislaus maður fann líkið nokkrum dögum síðar.

Hin 38 ára gamla Elisabeth-Jane Ross fannst látin í Kypseli-hverfi Aþenuborgar þann 18. júlí, nokkrum dögum eftir að tilkynnt var um að hennar væri saknað.

Lögreglan í Aþenu hóf rannsókn í samstarfi við yfirvöld í Bandaríkjunum, Bretlandi og Skotlandi og hefur nú handtekið 26 ára gamlan mann sem breska ríkisútvarpið segist hafa heimildir fyrir að sé frá Afganistan.

Maðurinn var færður á lögreglustöð á fimmtudag þar sem hann játaði aðild sína að málinu. Hann var handtekinn grunaður um manndráp, rán og brot á vopnalögum, en endanleg ákæra liggur ekki fyrir.

Samkvæmt lögreglu kom Ross, sem fjölskylda hennar kallaði Lisu, til Grikklands 26. júní og dvaldi á Píreus-svæðinu til 10. júlí, en hélt þá til óþekkts áfangastaðar á Stór-Aþenusvæðinu.

Eftir að hafa skoðað myndbandsupptökur segist lögregla hafa tengt 26 ára manninn við málið. Hann er sagður hafa flutt lík Ross í ferðatösku þangað sem það fannst, og í kjölfarið notað bankakort hennar til að taka út peninga. Við húsleit á heimili hans fundust jafnframt gerviskammbyssa og hnífur sem lögregla lagði hald á.

Ross hafði upphaflega dvalið í Keratsini-hverfi, tæpa tíu kílómetra vestur af miðborg Aþenu, hjá grískum vinum. Hún mun hafa sagt þeim þann fimmtánda júlí að hún ætlaði til Kypseli, þar sem „amerískir vinir“ hennar eða kunningjar væru. Þessara amerísku vina er nú leitað.

Skotland Grikkland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið