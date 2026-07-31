Donald Trump Bandaríkjaforseti segir samkomulag í höfn um afvopnun Hamas á Gasa og brottför Ísraelshers af svæðinu. Málið er þó langt í frá eins einfalt og það virðist, ef marka má yfirlýsingar Hamas og Ísrael.
Trump sagði í færslu á Truth Social að um væri að ræða mikilvægt skref í átt að því að Gasa kæmist undir stjórn Palestínumanna, sem myndi vinna náið með svokallaðri „Friðarstjórn“ þar sem forsetinn er sjálfur í forsæti.
Samkomulagið er liður í vopnahléi sem samið var um í fyrra en gengið hefur hægt að innleiða.
Háttsettir Hamas-liðar eru sagðir hafa lagt blessun sína yfir samkomulagið en ljóst er að uppi er ágreiningur um framkvæmd þess. Ghazi Hamad, sem situr í samninganefnd Hamas, sagði í samtali við Al Jazeera og AFP að samtökin myndu ekki afvopnast fyrr en eftir að Ísraelsher hefði hörfað frá Gasa.
Á sama tíma sagði heimildarmaður innan stjórnkerfis Ísrael við Reuters að afvopnun Hamas væri forsenda þess að Ísrael stæði við sinn hluta samkomulagsins.
Bandaríkjastjórn virðist meðvituð um vandann en haft hefur verið eftir embættismönnum að yfirvöld í Ísrael séu afar efins um að Hamas muni standa við það að afvopnast. Þeir sögðu Trump hins vegar myndu verða fyrir miklum vonbrigðum ef Ísrael stæði ekki við sitt.
Hamas samtökin hafa þegar samþykkt að afsala sér völdum á Gasa og koma stjórn svæðisins í hendur teknókrata sem munu njóta stuðnings Sameinuðu þjóðanna.
Talsmenn áðurnefndar Friðarstjórnar (e. Board of Peace) segja afvopnun Hamas munu taka milli 200 og 350 daga.