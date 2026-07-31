Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Hólmfríður Gísladóttir skrifar 31. júlí 2026 07:27 Þúsundir manns hafa synt til Ceuta frá Marokkó á aðeins nokkrum klukkustundum. AP/Antonio Sempere Stjórnvöld á Spáni hafa ákveðið að senda lögreglu og hermenn til borgarinnar Ceuta eftir að 49 þúsundir einstaklingar syntu þangað frá Marokkó á einum sólahring. Samkvæmt erlendum miðlum er aðallega um að ræða fullorðna karlmenn en talið er að um 7.000 séu undir lögaldri. Borgaryfirvöld hafa þrýst á stjórnvöld að lýsa yfir neyðarástandi. Um 83.600 búa í borginni. Innanríkisráðuneytið segir það hins vegar aðeins gert þegar um er að ræða náttúruhamfarir eða kjarnorkuógn. Forsætisráðherrann Pedro Sánchez segir stjórnvöld hins vegar myndu bregðast við af fullum þunga og að unnið væri að málinu í samvinnu við yfirvöld í Marokkó. Ceuta er sjálfstjórnarsvæði sem tilheyrir Spáni. Það og borgin Melilla, sem einnig heyrir undir Spán, eru einu svæðin innan Evrópusambandsins sem hafa landamæri að Afríku. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem uppákoma sem þessi á sér stað en árið 2021 komu 8.000 manns til borgarinnar á aðeins tveimur dögum. Aðsóknin nú kemur á hæla dóms Hæstaréttar fyrr í mánuðinum en samkvæmt honum er yfirvöldum ekki heimilt að senda fólk til baka án meðferðar þegar það kemur sjóleiðina. Ceuta er sjálfstjórnarsvæði Spánar nyrst í Afríku.Google Maps Yfirmaður samtaka lögreglumanna í Ceuta segir algjöra kaos ríkja á svæðinu. Um sé að ræða þúsundir einstaklinga og að landamærin séu í raun „hrunin“. Þá hefur komið fram í erlendum miðlum að móttökumiðstöðvar séu yfirfullar og hundruðir hafi sofið á götum borgarinnar í nótt. Að minnsta kosti níu hafa fundist látnir. Spænsk stjórnvöld hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir að veita um hálfri milljón hælisleitenda tímabundin dvalarleyfi. Stjórnvöld á Ítalíu hafa brugðist harkalega við þróun mála og kallað eftir því að Spáni verði úthýst úr Schengen samstarfinu. Spánn Marokkó Evrópusambandið Mest lesið Bein útsending: Bandero kominn til Sundahafnar Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Lífið „Þá bara krassa lungun“ Innlent Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Innlent Fleiri fréttir Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Ebólan komin í metstærð á mettíma Nýr forseti hét því að beita hernum gegn glæpum Þrettán látnir hið minnsta í Japan Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Ræddu Patriot-flaugar og friðarviðræður Vill að RFK gangi harðar fram gegn bólusetningum Fólk fast í verslunarmiðstöð eftir skjálftann í Japan „Við munum ná markmiðum okkar“ Vilja að Hæstiréttur taki afstöðu Stukku fram af Geimnálinni Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Árásirnar haldi áfram skili viðræðurnar ekki sínu Sjá meira