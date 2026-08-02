Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 20:09 Slökkviliðsmenn, sjúkraflutningamenn og menn á vegum almannavarna voru kallaðir út. EPA Önnur slökkviliðsþyrlanna sem skullu saman í flugi yfir gróðurelda á Korintueiði í dag hrapaði á veg þar sem brakið logaði. Tveir létu lífið. Myndir hafa borist af slökkviliðsmönnum og sjúkraflutningamönnum að störfum við brak annarrar þyrlunnar sem hrapaði. Báðir þeir sem um borð voru í þessari sem hér sést eru látnir. Slökkviliðsmenn á vettvangi.EPA Á myndunum sést reykur stíga upp af þyrluflakinu sem er sviðið. Sjúkrabíll á leiðinni á vettvang.EPA Þeir tveir sem um borð voru í hinni þyrlunni eru lifandi og voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Grikkland Gróðureldar í Grikklandi Mest lesið Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Tveir lagðir við gangstéttina Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Fleiri fréttir Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Leita enn í rústunum í Japan „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Stofnandi Telegram ákærður og eftirlýstur í Rússlandi Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Sjá meira