Erlent

Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Slökkviliðsmenn, sjúkraflutningamenn og menn á vegum almannavarna voru kallaðir út.
Slökkviliðsmenn, sjúkraflutningamenn og menn á vegum almannavarna voru kallaðir út. EPA

Önnur slökkviliðsþyrlanna sem skullu saman í flugi yfir gróðurelda á Korintueiði í dag hrapaði á veg þar sem brakið logaði. Tveir létu lífið.

Myndir hafa borist af slökkviliðsmönnum og sjúkraflutningamönnum að störfum við brak annarrar þyrlunnar sem hrapaði. Báðir þeir sem um borð voru í þessari sem hér sést eru látnir.

Slökkviliðsmenn á vettvangi.EPA

Á myndunum sést reykur stíga upp af þyrluflakinu sem er sviðið.

Sjúkrabíll á leiðinni á vettvang.EPA

Þeir tveir sem um borð voru í hinni þyrlunni eru lifandi og voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar.

Grikkland Gróðureldar í Grikklandi

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