Einn var fluttur undir læknishendur eftir að tveir bílar rákust á í kjölfar framúraksturs á Hrútafjarðarhálsi á Norðvesturlandi á sjöunda tímanum í kvöld. Þrír voru í bílunum en sá sem var fluttur með sjúkrabíl er ekki alvarlega slasaður. Lögreglan biðlar til fólks að sýna þolinmæði en tvö keimlík slys hafa orðið á Norðvesturlandi í kvöld.
Bílaröð myndaðist á ný á vegkafla við Hrútafjarðarheiði en slysið varð skammt þaðan sem harður árekstur varð á sjötta tímanum, eða um klukkustund fyrr. Fólk sem sat í bílum sínum rauk út til aðstoðar þeim sem höfðu lent út af veginum en Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri Lögreglunnar á Norðurlandi vestra staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.
Það voru alls þrír í bílunum tveimur en einn slasaðist í árekstrinum og var sá fluttur á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi til aðhlynningar og athugunar. Þetta staðfestir Höskuldur en hann segir ekki um lífshættulega áverka að ræða heldur sé einstaklingur lemstraður eftir slysið.
Tildrög slyssins voru að sögn Höskuldar framúrakstur, rétt eins og þess sem varð um klukkustund áður á svipuðum stað. Bílarnir tveir voru báðir á akstri í suðurátt og er talið að þeir hafi rekist saman þegar þeir tóku báðir fram úr bílalestinni sem hefur verið á Hringveginum í mestallan dag.
Höskuldur biðlar til vegfarenda sem lentu aftur í töfum á sama vegkafla að sýna stillingu og ítrekar mikilvægi þess að sýna þolinmæði í umferðinni. Það borgi sig ekkert að taka fram úr enda sé umferðin eins þung og hún gerist og ökumenn endi alltaf aftur í bílalestinni sem er á leið í bæinn.
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