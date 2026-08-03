Innlent

Annar á­rekstur á sama vegkafla með klukku­stundar milli­bili og einn fluttur með sjúkra­bíl

Freyja Þórisdóttir skrifar
Tildrög slyssins voru framúrakstur samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi vestra.
Tildrög slyssins voru framúrakstur samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi vestra. Vísir

Einn var fluttur undir læknishendur eftir að tveir bílar rákust á í kjölfar framúraksturs á Hrútafjarðarhálsi á Norðvesturlandi á sjöunda tímanum í kvöld. Þrír voru í bílunum en sá sem var fluttur með sjúkrabíl er ekki alvarlega slasaður. Lögreglan biðlar til fólks að sýna þolinmæði en tvö keimlík slys hafa orðið á Norðvesturlandi í kvöld.

Bílaröð myndaðist á ný á vegkafla við Hrútafjarðarheiði en slysið varð skammt þaðan sem harður árekstur varð á sjötta tímanum, eða um klukkustund fyrr. Fólk sem sat í bílum sínum rauk út til aðstoðar þeim sem höfðu lent út af veginum en Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri Lögreglunnar á Norðurlandi vestra staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.

Það voru alls þrír í bílunum tveimur en einn slasaðist í árekstrinum og var sá fluttur á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi til aðhlynningar og athugunar. Þetta staðfestir Höskuldur en hann segir ekki um lífshættulega áverka að ræða heldur sé einstaklingur lemstraður eftir slysið.

Svipuð slys á sama vegkafla

Tildrög slyssins voru að sögn Höskuldar framúrakstur, rétt eins og þess sem varð um klukkustund áður á svipuðum stað. Bílarnir tveir voru báðir á akstri í suðurátt og er talið að þeir hafi rekist saman þegar þeir tóku báðir fram úr bílalestinni sem hefur verið á Hringveginum í mestallan dag.

Höskuldur biðlar til vegfarenda sem lentu aftur í töfum á sama vegkafla að sýna stillingu og ítrekar mikilvægi þess að sýna þolinmæði í umferðinni. Það borgi sig ekkert að taka fram úr enda sé umferðin eins þung og hún gerist og ökumenn endi alltaf aftur í bílalestinni sem er á leið í bæinn.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Fjöldi fólks þaut af stað í átt að bílunum tveimur að sögn sjónarvotta.Vísir
Sjónarvottar lýsa því að löng bílaröð hafi myndast í annað skiptið þetta kvöld á vegkaflanum.Vísir
Lögreglumál Húnabyggð Húnaþing vestra Umferð Umferðaröryggi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið