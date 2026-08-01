Forsætisráðherra Spánar, Pedro Sanchez, hefur óskað eftir því að boðað verði í skyndi til fundar innanríkisráðherraráðs ESB. Tugþúsundir manna hafa á síðustu dögum synt af stað frá Marokkó yfir í hólmlenduna Ceuta sem er hluti Spánar en staðsett á meginlandi Afríku.
Atburðurinn hefur vakið athygli víða um Evrópu og hefur kallað gagnrýni yfir spænsk stjórnvöld. Þar hefur ríkisstjórn Ítalíu, sem leidd er af Georgiu Meloni, gengið hvað harðast fram. Hefur utanríkisráðherra Ítalíu meðal annars kennt nýlegri ákvörðun ríkisstjórnar Spánar, þar sem meira en milljón ólöglegra innflytjenda og hælisleitenda var veitt landvistarleyfi, um þann mikla fólksfjölda sem nú reynir að komast yfir landamærin.
Utanríkisráðherra Spánar brást við ummælunum af hörku, sagði þau ekki sæmandi og sakaði kollega sinn um flokkspólitískt lýðskrum. Tekið er fram í umfjöllun Guardian að spænsk stjórnvöld hafi þegar lokað fyrir úrræðið.
Ríkisstjórn Ítalíu hefur kallað eftir því að Spáni yrði tímabundið vikið úr Schengen-samstarfinu. Þegar gilda þó sérstakar takmarkanir innan Ceuta þegar kemur að Schengen-samstarfinu og að þau sem þaðan ferðast yfir til meginlandsins þurfi að sæta vegabréfaeftirliti.
Í bréfi til framkvæmdastjórnar ESB segist Sanchez áhyggjufullur vegna viðbragða annarra leiðtoga við ástandinu sem skapaðist í Ceuta. Flestir hefðu kallað eftir stuðningi og samstöðu með Spáni en aðrir hefðu nýtt tækifærið til að ráðast að Spáni og kalla eftir því að ríkinu yrði vikið tímabundið úr Schengen-samstarfinu.
Sanchez er berorður í bréfinu þar sem hann segir viðbrögðin meðal annars stjórnast af fordómum og falsfréttum og ræðst á móti til árásar á ítölsk stjórnvöld. Sanchez bendir í bréfinu á að á seinustu fimm árum hafi helmingi færri komist ólöglega yfir landamæri Spánar en yfir landamæri Ítalíu.
Spænsk stjórnvöld segja í yfirlýsingu að enginn hafi komið sjóleiðina yfir landamærin í gærkvöldi og vinna standi yfir við að vísa fólki frá Ceuta og aftur til Marokkó. Í það minnsta sextíu og sjö hafa látist á leiðinni yfir. Hafa þau ýmist drukknað eða verið troðin undir í þegar reynt var að komast á land.
Stjórnvöld á Spáni hafa ákveðið að senda lögreglu og hermenn til borgarinnar Ceuta eftir að 49 þúsundir einstaklingar syntu þangað frá Marokkó á einum sólahring. Samkvæmt erlendum miðlum er aðallega um að ræða fullorðna karlmenn en talið er að um 7.000 séu undir lögaldri.
Rúmlega 6.500 af þeim um átta þúsund farand- og flóttamönnum sem hafa gert sér leið til Ceuta, yfirráðasvæðis Spánar í Norður-Afríku, í þessari viku hafa verið sendir aftur til Marokkó. Þetta tilkynnti Fernando Grande-Marlaska, innanríkisráðherra Spánar í morgun.