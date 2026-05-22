Rutte segir ríka Evrópu reiða sig um of á Banda­ríkin

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá fundinum í Svíþjóð í dag. Þar var meðal annars verið að leggja grunninn að leiðtogafundi NATO í Tyrklandi í sumar.

Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir að bandarískum hermönnum í Evrópu muni fækka. Um það sé skilningur meðal aðildarríkja NATO en framkvæmdastjóri bandalagsins segir að hin ríka Evrópa hafi reitt sig of mikið á Bandaríkin í varnarmálum og að það muni breytast á næstu árum.

Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að utanríkisráðherrafundur bandalagsins í Svíþjóð í dag hafi verið uppbyggilegur. Hann hafi verið gífurlega mikilvægur hvað varðar undirbúning leiðtogafundarins sem haldinn verður í Tyrklandi í sumar.

Stirðleikar í sambandi Bandaríkjanna við flest önnur aðildarríki NATO hafa sett strik í reikninginn í samstarfinu og má þá helst nefna hótanir Trump-liða í garð Danmerkur og Grænlands og stríð Bandaríkjanna gegn Íran, sem flestir ráðamenn í Evrópu hafa neitað að styðja.

Rutte sagði umræðuna á fundinum þó hafa snúist um að styrkja NATO og aðildarríkin væru staðráðin í að tryggja að NATO væri tilbúið til að takast á við allar ógnir. Auka þyrfti hergagnaframleiðslu og fjárfestingu í varnarmálum. Það væri einnig nauðsynlegt hvað varðar stuðninginn við Úkraínumenn.

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, mun sækja leiðtogafundinn í sumar.

Fyrir fundinn vildu utanríkisráðherrar NATO fá frekari upplýsingar frá Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, um flutning bandarískra hermanna í Evrópu.

Skömmu fyrir fundinn tilkynnti Trump óvænt að hann myndi senda fimm þúsund hermenn til Póllands, en áður hafði staðið til að hætta við þá hermannaflutninga.

Auk þess ætla Bandaríkjamenn að kalla fimm þúsund hermenn heim frá Þýskalandi en Trump hefur verið mjög gagnrýninn á Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, að undanförnu. Trump hefur verið mjög gagnrýninn á að sum ríki NATO hafi ekki leyft Bandaríkjamönnum að nota herstöðvar í þeim löndum í tengslum við stríðið gegn Íran.

Á blaðamannafundi sagði Rutte að sér þætti skrítið hve mikið hin ríka Evrópa reiddi sig á Bandaríkin, þegar kemur að varnarmálum. Evrópa hefði reitt sig of mikið á Bandaríkin og það myndi breytast á næstu árum. 

Eftir fundinn sagði Rubio að flutningur bandarískra hermanna væri ekki til þess að refsa ríkjum Evrópu. Það þyrfti stanslaust að skoða hreyfingar hermanna.

Þá sagði Rubio að með því að vera með hermenn í herstöðvum í Evrópu væru Bandaríkjamenn að tryggja sér aðstöðu til að nýta í átökum. Ef sú trygging væri ekki til staðar væri eðlilegt að velta vöngum yfir veru hermanna í þeim ríkjum sem um ræðir.

Þegar kemur að fjölda hermanna Bandaríkjanna í Evrópu sagði Rubio að ráðamenn í Evrópu áttu sig á því að breytingar væru í vændum. Ríkisstjórn Bandaríkjanna væri að fara yfir þarfir ríkisins í þeim málum.

„Ég held það sé víður skilningur á því að munu á endanum vera færri bandarískir hermenn í Evrópu en þeir hafa verið í gegnum árin af ýmsum ástæðum.“

Um áttatíu þúsund bandarískir hermenn eru nú í Evrópu. Bandaríkin eru skuldbundin til að hafa að minnsta kosti 76 þúsund hermenn í heimsálfunni auk hergagna. Til þess að fara undir það þurfa Bandaríkjamenn að ákveða, í samráði við bandamenn þeirra í NATO að ekki sé þörf á þessum hermönnum og að brottflutningur þeirra sé í þágu Bandaríkjanna.

