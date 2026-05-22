Á hreinu að Valdimar hefði fengið bæjarstjórastólinn Oddur Ævar Gunnarsson og Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifa 22. maí 2026 10:25 Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. Vísir/Lýður Orri Björnsson oddviti Sjálfstæðisflokksins segir að áður en viðræðum var slitið við Framsókn hafi samningar tekist um að Valdimar Víðisson yrði næsti bæjarstjóri Hafnarfjarðar. Þeir hafi handsalað það að halda viðræðum áfram daginn eftir, en svo hafi skrítin atburðarás farið af stað sem lauk með því að Sjálfstæðisflokkur sleit viðræðum. Þetta kom fram í kvöldfréttum Sýnar í gær. Líkt og fram hefur komið sleit Sjálfstæðisflokkur meirihlutaviðræðum við Framsókn í gær vegna meints trúnaðarbrests. Þá sagði oddviti Samfylkingar að hún útilokaði samstarf við Framsókn og oddviti Viðreisnar að það hugnaðist henni ekki lengur. Þær sögðu Valdimar Víðisson oddvita Framsóknar hafa leikið tveimur skjöldum og átt í viðræðum við Samfylkingu og Viðreisn á sama tíma og Sjálfstæðisflokk. Valdimar hefur hafnað því með öllu. Tókust á um bæjarstjórastólinn „Við erum búin að vera í samstarfi í átta ár með Framsóknarflokknum. Við hittum þau á sunnudaginn, svo hittumst við aftur þrisvar á mánudeginum og það snerist að stórum hluta um það að Valdimar vildi vera bæjarstjóri áfram. Ég lagði til ýmsar aðrar tillögur, um að skipta embættinu. Svo lagði ég til að það yrði ráðinn faglegur bæjarstjóri og hann hafnaði þeim öllum. Það endaði á því að við sögðum: Ókei, þú verður þá bæjarstjóri næstu fjögur árin og það var handsalað að við myndum halda áfram viðræðum daginn eftir. Með handabandi kvöddumst við með það á hreinu að Valdimar Víðisson yrði bæjarstjóri næstu fjögur árin,“ segir Orri í kvöldfréttum Sýnar. „Síðan fer af stað skrítin atburðarás í gang á þriðjudagsmorgninum þar sem hann frestar fundi meðal annars og svo aflýsir hann honum og segir að það nái ekki lengra í bili, minnir mig að hann hafi sagt eitthvað á þá leiðina. Og þá tekur við einhverskonar óvissa og ég reyni að skilja og komast að því hvað er í gangi, það gengur frekar illa og síðan kemur í ljós að við tölum saman á þriðjudagskvöldi og ákváðum að reyna að halda áfram og fara í formlegar viðræður.“ Það hafi komið upp að Valdimar hafi verið að tala við alla flokkana í einu. Orri segir að sér þyki það skrítið þegar búið sé að takast í hendur um það að það verði óbreyttur bæjarstjóri næstu fjögur árin. „Ég lít ekki þannig á að handaband geti verið óformlegt og ómarktækt, ef ég tek í hendina á fólki og lofa því einhverju þá ætla ég að standa við það, þannig mér fannst þetta skrítið.“ Ekki margir kostir eftir í stöðunni Það barst tilkynning um það í gær að formlegar viðræður væru hafnar, hann sagði mér að þá hefði hann talið að það væri byrjað þetta formlega samtal, hvað segir þú um það, af því þú ert að vísa til mánudagsins, er þetta bara einhver smáatriði sem verður rifist um? „Ég veit það ekki en auðvitað er það þannig að þegar þú talar við fólk, fullorðið fólk sem veit alveg hvað það er að tala um þá er það ekkert sérstaklega óformlegt þegar þú ert búinn að taka í höndina á viðkomandi um eitthvað atriði sem var meginatriði í hans samningi.“ Örstutt, eruð þið að fara í samstarf við aðra flokka? „Það er ljóst að það verður að mynda meirihluta í Hafnarfirði og það eru ekkert margir kostir eftir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf lýst því yfir að hann sé tilbúinn að vinna með öllum og það verður auðvitað að gera það, það verður að mynda einhverskonar meirihluta en ég myndi ekki hafa stórar áhyggjur af því að það muni ekki gerast." Viðreisn, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur, hvernig lýst þér á það, eruð þið byrjuð að tala saman? „Við ræddum saman í gær um það sem hafði gerst en við erum ekki komin í neitt samtal um það hvernig við ætlum að mynda meirihluta."