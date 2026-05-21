Lögregluyfirvöld í ellefu Evrópuríkjum hafa tekið höndum saman og hrint af stað átaksverkefni til þess að freista þess að koma höndum yfir eftirlýsta glæpamenn. Allir eiga mennirnir það sameiginlegt að hafa þegar verið dæmdir í að minnsta kosti fimm ára fangelsi fyrir alvarlegan glæp eða glæpi.
Frá þessu er greint í tilkynningu frá Europol.
Þar er biðlað til almennings um að hafa augun hjá sér en strokumennirnir eru sagðir lunknir í því að fara huldu höfði og þá segir að þeir ferðist oft milli landa og freisti þess að falla inn í daglegt líf fjarri þeim slóðum þar sem þeir frömdu glæpi sína.
Markmiðið með átakinu sé að svipta þá getunni til að fela sig.
Ríkin ellefu hafa hvert og eitt valið einn til tvo strokumenn sem þau auglýsa sérstaklega.
Mennirnir hafa, sem fyrr segir, allir verið dæmdir í fangelsi en meðal þeirra eru til að mynda 68 ára Belgi sem var dæmdur í 29 ára fangelsi fyrir morð og maður sem fékk 25 ára dóm fyrir að fremja morð í Danmörku.
Allir eru álitnir hættulegir.
Þeir sem hafa upplýsingar um viðkomandi eru beðnir um að hafa samband í gegnum þessa vefsíðu eða leita á næstu lögreglustöð.