Erindreki Trumps fékk skýr skilaboð frá Grænlendingum Kristján Már Unnarsson skrifar 19. maí 2026 20:45 Jeff Landry, ríkisstjóri Louisiana, kominn til Nuuk. Hann er sérlegur erindreki Trumps gagnvart Grænlandi. TV 2 Heimsókn sérstaks erindreka Trumps Bandaríkjaforseta til Grænlands fær kuldaleg viðbrögð heimamanna. Utanríkisráðherra Grænlands segir hann hafa fengið skýr skilaboð um að Grænland sé ekki til sölu. Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá Jeff Landry, ríkisstjóra Louisiana og sérlegan erindreka Trumps, lentan á flugvellinum í Nuuk. Grænlendingar sem sáu þotu Bandaríkjastjórnar komna að flugstöðinni í fyrradag með erindrekann um borð virtust ekki hrifnir. Mathias Lundblad, smiður í Nuuk. Þota Bandaríkjastjórnar fyrir aftan.TV 2 „Þeir geta komið til Grænlands en þeir geta ekki yfirtekið landið,“ sagði Mathias Lundblad, smiður í Nuuk. „Þetta er ögrandi á vissan hátt. Bandaríkjamenn hafa stjórnað ferðinni um nokkurt skeið og mér sýnist þeir gera það sem þeim hentar án þess að spyrja Grænlendinga,“ sagði Mads Kirk, íbúi í Nuuk. Mads Kirk með dóttur sinni á flugvellinum.TV 2 Erik Rasmussen lögfræðingur sagði dönsku stöðinni TV 2 að í augum Grænlendinga væri Jeff Landry bara ferðamaður sem gæti bara snúið við og farið heim. Spurður hvað hann myndi segja við hann ef þeir hittust á götu: „Ég myndi líklega segja: Farðu til fjandans,“ svaraði Erik Rasmussen. „Farðu til fjandans,“ eru skilaboð Eriks Rasmussen til erindreka Trumps. TV 2 Jeff Landry fékk leiðsögn um miðbæ Nuuk í fylgd Jørgens Boassen, helsta grænlenska stuðningsmanns Trumps, en opinber tilgangur heimsóknar erindrekans er að sitja ráðstefnu um framtíð Grænlands. En hvað vill hann ræða við Grænlendinga? „Tækifæri, viðskiptatækifæri til þess að auka viðskipti Bandaríkjanna á Grænlandi og leita leiða til að styrkja sambandið,“ svaraði Jeff Landry í viðtali við TV 2, sem sjá má hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: -Varstu í sambandi við Trump forseta fyrir þessa heimsókn? „Já, ég talaði við hann í gærkvöldi.“ -Um hvað rædduð þið? „Hann sagði: „Farðu þangað og eignastu fullt af nýjum vinum“,“ svaraði erindreki Trumps. Jørgen Boassen, helsti stuðningsmaður Trumps á Grænlandi, fylgdi Jeff Landry um miðbæ Nuuk.TV 2 Jeff Landry ræddi við þá Jens-Frederik Nielsen, formann landstjórnar Grænlands, og Múte B. Egede utanríkisráðherra, sem sagði þetta að fundi loknum: „Hann fékk skýr skilaboð um þau mörk sem við drögum og það sem við höfum sagt allan tímann: Grænland er ekki til sölu. Það er ekki hægt að yfirtaka land í eigu grænlensku þjóðarinnar,“ sagði utanríkisráðherrann. Múte B. Egede, utanríkisráðherra Grænlands.TV 2 Og fréttamenn hafa hópast um Jeff Landry á götum Nuuk. „Við komum til að læra og hlusta," sagði hann. -Eru margir fundir á dagskrá á ráðstefnunni? Hvaða skilaboðum býstu við? „Ég vil heyra hvaða tækifæri eru í boði fyrir okkur til að auka enn frekar umsvif Bandaríkjanna hér á Grænlandi," svaraði Jeff Landry, sérlegur erindreki Trumps gagnvart Grænlandi. Jeff Landry ræðir við fréttamenn á göngu um Nuuk.TV 2 Þetta sagðist Nielsen hafa ítrekað fyrir sérstökum erindreka Bandaríkjaforseta gagnvart Grænlandi sem lenti þar í gær. 18. maí 2026 21:51 Fulltrúar Bandaríkjanna og Danmerkur ræða þrjár nýjar herstöðvar á Grænlandi Fulltrúar Bandaríkjanna og Danmerkur hafa fundað að minnsta kosti fimm sinnum á þessu ári til að ræða opnun þriggja nýrra herstöðva Bandaríkjahers á Grænlandi. BBC hefur eftir heimildarmönnum að viðræður gangi vel. 12. maí 2026 06:45 Trump skipar sendifulltrúa fyrir Grænland Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því á Truth Social í gær að hann hefði skipað Jeff Landry, ríkisstjóra Louisiana, sem sérlegan sendifulltrúa sinn í málefnum Grænlands. 22. desember 2025 07:14 Efast um að Bandaríkin leyfi sjálfstætt Grænland Ítrekaðar yfirlýsingar Trumps Bandaríkjaforseta um að hann vilji eignast Grænland hafa leitt til bakslags í sjálfstæðisbaráttu Grænlendinga, segir stjórnmálakonan fyrrverandi Inga Dóra Guðmundsdóttir. Hún efast um að Bandaríkin myndu leyfa Grænlandi að verða sjálfstætt ríki. 9. september 2025 22:20