Ben-Gvir fordæmdur fyrir framkomu sína gagnvart aðgerðasinnum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. maí 2026 10:15 Ben-Gvir er einn þeirra ráðherra ríkisstjórnar Netanyahu sem vilja ganga hvað harðast gegn Palestínumönnum og virðist líta á þá sem annars flokks manneskjur. Getty/Amir Levy Itamar Ben-Gvir, þjóðaröryggismálaráðherra Ísrael, hefur verið harðlega gagnrýndur, bæði erlendis og heima fyrir, eftir að hann deildi myndskeiði sem sýnir hann lítilsvirða aðgerðasinna sem voru handteknir þegar þeir reyndu að komast til Gasa. Fjöldi ríkja hefur fordæmt meðferðina á aðgerðasinnunum og framkomu Ben-Gvir, sem sést hæðast að fólkinu þar sem það krýpur á gólfinu með hendur bundnar fyrir aftan bak. Talsmenn hópsins, sem var stöðvaður þegar hann reyndi að sigla til Gasa, segja þrjá hafa verið flutta á sjúkrahús eftir meðferð Ísraelsmanna og þá leiki grunur á að fleiri séu rifbeinsbrotnir þar sem þeir eigi erfitt með að ná andanum. Sendiherra Bandaríkjanna, Mike Huckabee, sem er einn harðasti stuðningsmaður Ísrael, hefur kallað hegðun Ben-Gvir „fyrirlitlega" og segir ráðherrann hafa vegið að virðingu þjóðar sinnar. Ben-Gvir birti myndskeiðið á samfélagsmiðlum með textanum „Velkomin til Ísrael". Á myndskeiðinu sést hann meðal annars flagga ísraelska fánanum og gera lítið úr föngunum. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, og utanríkisráðherrar Bretlands og Spánar eru á meðal þeirra sem hafa fordæmt framkomu Ben-Gvir. Leiðtogarnir gagnrýna ráðherrann harðlega fyrir að hafa ekki manndóm í sér til að sýna lágmarksvirðingu. Hvort það var framganga Ben-Gvir eða viðbrögð alþjóðasamfélagsins sem urðu til þess að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, tjáði sig um málið er ekki gott að segja en hann gagnrýndi sjálfur ráðherrann og sagði hegðun hans ekki í samræmi við gildi Ísraels. Utanríkisráðherrann Gideon Saar var enn harðorðari og sagði Ben-Gvir hafa skaðað ríkið með framgöngu sinni. „Þú ert ekki andlit Ísraels," sagði hann í yfirlýsingu á X. Ben-Gvir hefur ekki sýnt nein merki um iðrun og svaraði Saar á þá leið að Ísrael léti ekki lengur vaða yfir sig.