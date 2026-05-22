Erlent

Stjórn­völd í Íran og Óman ræða sam­eigin­lega gjald­heimtu á sundinu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Alþjóðaorkumálastofnunin hefur varað við því að verulega gæti þrengt að í orkumálum í lok sumars ef ekki næst að opna fyrir umferð um sundið. Getty/Majid Saeedi

Stjórnvöld í Íran og Oman hafa rætt saman um að taka upp kerfi þar sem rukkað yrði fyrir skipaumferð um Hormuz-sund. Viðræðurnar eru ekki síst athyglisverðar í ljósi þess að Oman er bandamaður Bandaríkjanna og Bandaríkjastjórn hefur varað við hugmyndum um gjaldtöku á sundinu.

Þá þykja þær benda til þess að enn sé langt í endalok átaka á svæðinu, þrátt fyrir ítrekaðar yfirlýsingar Donald Trump Bandaríkjaforseta um að málið klárist á allra næstunni.

Árásir Bandaríkjanna og Ísraela hafa afhjúpað vald Írana til að hafa áhrif á heiminn allan með því að loka fyrir skipaumferð um sundið. Lokunin, sem felst ekki síst í hótunum um árásir á skip sem fara um sundið, hefur valdið gríðarlegum hækkunum á olíuverði og stefnt afkomu milljóna í hættu þar sem stór hluti alls áburðar í heiminum fer um sundið.

Íransstjórn setti nýverið á laggirnar sérstaka stofnun sem mun annast öll mál er varða sundið. Hún hefur nú skilgreint áhrifasvæði sitt og lýst því yfir að öll skip þurfi heimild stofnunarinnar til að fara þar um. 

Trump hefur farið fram og aftur í afstöðu sinni til gjaldtöku á sundinu; til að mynda gert því skóna að mögulega myndu einhver ríki sameinast um gjaldtöku en einnig viðrað þá hugmynd að Bandaríkin högnuðust á umferð um sundið, sem verðlaun fyrir „sigur“ í átökunum.

Í gær sagði hann hins vegar að gjaldtaka væri með öllu óásættanleg.

„Við viljum að þetta sé ókeypis,“ sagði forsetinn. „Við viljum ekki toll. Þetta er alþjóðlegt. Þetta er alþjóðleg skipaleið.“

Utanríkisráðherrann Marco Rubio tók í sama streng og sagði ómögulegt að komast að samkomulagi við Írani ef þeir færu að rukka fyrir umferð um sundið.

New York Times fjallar ítarlega um málið en samkvæmt frétt miðilsins eru stjórnvöld í Oman sögð hafa skipt um skoðun varðandi mögulegt samstarf við Íran um gjaldskyldu á sundinu þegar þau áttuðu sig á því hversu gróðavænleg hún yrði. 

Þá eru þau sögð hafa sagst myndu beita sér fyrir því að afla stuðnings við hugmyndina frá Bandaríkjunum og öðrum ríkjum á svæðinu.

Óman Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

