Þarf að greiða hálfa milljón úr eigin vasa vegna B5 Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. maí 2026 21:03 Þau Sverrir Einar og Vesta Mikute stefndu að því að endurvekja gamla B5. Aðsend Sverri Einari Eiríkssyni hefur verið gert að greiða fimm hundruð þúsund króna sekt úr eigin vasa vegna notkunar B Reykjavík ehf. á vörumerkinu b5. Félagið sjálft þurfti að greiða hálfa milljón vegna noktunnarinnar en vörumerkið er í eigu KG ehf. Sverrir Einar festi kaup á staðnum við Bankastræti 5 af Birgittu Líf Björnsdóttur sumarið 2023. Hún hafði rekið staðinn undir formerkjum Bankastræti Club en markmið Sverris Einars og Vesta Mikute, unnustu hans, var að „endurvekja stemninguna sem var áður á b5“. Staðurinn fékk nafnið B5 Club Reykjavík en einungis nokkrum mánuðum síðar, í ágúst 2023, var lagt lögbann á notkun vörumerkisins b5 við veitingarekstur staðarins. Samkvæmt skráningu Hugverkastofu er vörumerkið b5 Bar - Bistro í eigu KG ehf. sem höfðaði mál gegn B Reykjavík ehf. í október 2023 vegna notkunarinnar. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi svo að B Reykjavík ehf. þyrfti að greiða KG ehf. fimm hundruð þúsund krónur fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkis. Kynnti sig sem eiganda í fjölmiðlum Í kjölfarið áfrýjaði KG ehf. dómnum til Landsréttar og krafðist þess að Sverrir sjálfur ætti að greiða tæpar tíu milljónir króna fyrir ólögmæta notkun á orð- og myndmerkingu b5. Landsréttur kvað upp dóm í málinu í dag. Dómurinn taldi það óumdeilt að KG ehf. væri skráður eigandi vörumerkisins og hið sama vörumerki hefði verið notað til að merkja staðinn B5 Club Reykjavík. Einnig var táknið notað á fatnað starfsfólks og í kynningarefni á samfélags- og fréttamiðlum. Sverrir Einar hefði þá verið skráður raunverulegur eigandi alls hlutafjár í félaginu og kynnt sig og komið fram sem eigandi staðarins í fjölmiðlum og öðrum samskiptum. Vísað var einnig í færslu Sverris frá 18. janúar 2024 þar sem hann tilkynnti að nafn staðarins væri á ný b5, eftir að hafa verið B um tímaHefur sent lögreglustjóra formlega kvörtun, þar sem ekki væri hægt að banna notkun nafnsins sem væri skammstöfun á heimilisfangi staðarins. „Í gangi er dómsmál þar sem tekist er á um notkun nafnsins, en lögmaður okkar, Sveinn Andri Sveinsson, segir að ekki séu forsendur til þess að meina okkur að notast við skammstöfun á heimilsfangi staðarins og það geti enginn átt einkarétt sem kemur í veg fyrir lögmæta notkun eigenda á heimilisfangi,“ sagði hann í færslunni. „Með vísan til framangreinds þykir ljóst að stefndi braut meðvitað og af ásetningi gegn vörumerkjarétti áfrýjanda [KG ehf.] og hagnýtti vörumerki hans í rekstri skemmtistaðar síns, sem hann átti að öllu leyti í gegnum eignarhald sitt á B Reykjavík ehf.,“ segir í dómi Landsréttar. Sverri Einari var því gert skylt að greiða KG ehf. fimm hundruð þúsund krónur vegna ólögmætar notkunar vörumerkisins. Landsréttur taldi upphæðina hæfilegt endurgjald. B Reykjavík ehf. var úrskurðað gjaldþrota 19. febrúar 2025 en í maí 2024 sagði Sverrir Einar skilið við rekstur skemmtistaðarins og ákvað frekar að einbeita sér að rekstri skemmtistaðarins Exit og Nýju vínbúðarinnar. Reksturinn hafi verið afar þungur vegna ítrekaðra afskipta lögreglu af staðnum. Sverrir Einar Eiríksson, eigandi staðarins, var handtekinn og leiddur út af staðnum í járnum. 19. september 2023 06:37