Nýtt hús­næði ráðu­neytis Ingu kostar níu milljónir á mánuði

Árni Sæberg skrifar
Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur tekið efstu hæðina á Kalkofnsvegi 2 á leigu.

Nýtt húsnæði mennta- og barnamálaráðuneytis Ingu Sæland við Kalkofnsveg í Reykjavík kostar níu milljónir króna í leigu á mánuði. Það er 267 þúsund krónum minna en ráðuneytið greiðir á mánuði fyrir núverandi húsnæði í Borgartúni.

Þetta kemur fram í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Vísis um nýtt húsnæði þess. Þar segir að hið leigða sé 1.139,8 fermetrar á sjöttu og efstu hæð hússins að Kalkofnsvegi 2 við Hafnartorg.

Leiguverð sé 7.526 krónur á mánuði en mennta- og barnamálaráðuneytið leigi af Framkvæmdasýslu ríkisins, FSRE. FSRE hafi auglýst eftir áhugasömum leigusölum. Eitt húsnæði hafi uppfyllt kröfur. Í framhaldinu hafi FSRE gengið frá leigusamningi við Kolagötu ehf., að fengnu samþykki fjármála- og efnahagsráðuneytisins og mennta- og barnamálaráðuneytisins. 

FSRE greiði Kolagötu ehf. 5.950 krónur á fermetrann án virðisaukaskatts og ráðuneytið greiði aukalega álag til FSRE við framleigu til ráðuneytisins, sem geri alls 7.526 kr. á fermetra. Heildarleiga, að viðbættu húsgjaldi, sé 9.010.119 kr. á mánuði (miðað við verðlag í janúar 2026). Það sé 266.570 króna lækkun á mánaðarleigu miðað við núverandi húsnæði í Borgartúni.

Upphaf leigutíma sé 20. september 2026 og honum ljúki 20. september 2031. Leigusamningur ráðuneytisins og FSRE var undirritaður þann 20. mars síðastliðinn.

