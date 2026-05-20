Segir samstarf Kína og Rússlands stuðla að stöðugleika í heiminum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 20. maí 2026 12:43 Að vanda fór vel á með Xi og Pútín en samband þeirra er talið nokkuð náið. Getty/Anadolu Xi Jinping, forseti Kína, segir hættu á því að alþjóðasamfélagið fari aftur að lúta „frumskógarlögmálinu". Samband Kínverja og Rússa sé hins vegar til þess gert að stuðla að stöðugleika. Vladimir Pútín Rússlandsforseti er staddur í opinberri heimsókn í Kína. Leiðtogarnir eru sagðir hafa átt langa fundi með sendifulltrúum beggja ríkja og þá undirrituðu þeir ýmsa samninga um samstarf á sviði viðskipta, tækni og vísinda. Þá eru þeir sagðir hafa undirritað framlengingu á samkomulagi ríkjanna um „nágrannaþel og vinsamlega samvinnu", sem var fyrst undirritað fyrir um 25 árum síðan. Þegar pappírarnir höfðu verið undirritaðir fór Xi fögrum orðum um samstarf Kína og Rússlands og kallaði eftir því að bæði ríki tækju sér stöðu gagnvart „einhliða yfirgangi" á alþjóðasviðinu. Þá ítrekaði hann nauðsyn vopnahlés í Mið-Austurlöndum. Pútín sagði samskipti ríkjanna aldrei hafa verið jafn góð, hét því að sjá Kínverjum fyrir orku og bauð Xi að heimsækja Rússland á næsta ári. Heimsókn Pútíns kemur fast á hæla heimsóknar Trumps til Kína. Þar var meðal annars gengið til samninga um kaup Kínverja á 200 Boing-þotum og framlengingu á viðskiptasamningi sem ríkin gerðu í fyrra. Dmitry Peskov, talsmaður stjórnvalda í Moskvu, segir ekki útilokað að Pútín og Trump muni funda í nóvember, þegar báðir verða viðstaddir ráðstefnu Efnahagssamstarfs Asíu- og Kyrrahafsríkjanna (Apec) í Kína.