Játaði loksins að hafa myrt Emilie Meng fyrir ára­tug

Samúel Karl Ólason skrifar
Westh myrti Emilie Meng árið 2016.

Maðurinn sem var dæmdur fyrir að ræna og myrða hina sautján ára Emilie Meng árið 2016 hefur viðurkennt að hafa myrt hana, tíu árum eftir að hún hvarf sporlaust á Sjálandi í Danmörku.

Philip Westh, sem er 35 ára gamall, var dæmdur árið 2024 fyrir að myrða Meng og einnig fyrir að hafa reynt að nauðga henni. Auk þess var hann dæmdur fyrir að ræna og reyna að myrða þrettán ára stúlku árið 2023 og fyrir að reyna að ræna fimmtán ára stúlku árið 2022. Hann var úrskurðaður í lífstíðarfangelsi en játaði verknaðinn aldrei, fyrr en nú.

Þegar hann var sakfelldur mótmælti Westh en lögregluþjónar ræddu nýverið við hann á nýjan leik um málið. Mun hann þá hafa játað og er hann einnig sagður hafa veitt frekari upplýsingar um mannránstilraunina á þrettán ára stúlkunni.

Lík Meng fannst í stöðuvatni á Sjálandi í desember 2016, tæpu hálfu ári eftir að hún hvarf. Snemma að morgni 10. júlí það ár kvaddi hún tvær vinkonur sínar á lestarstöð í Korsør, vestast á Sjálandi. Vinkonurnar tóku leigubíl heim en Meng ætlaði að ganga fjóra kílómetra heim og hlusta á tónlist.

Það var í síðasta sinn sem hún sást á lífi.

Danska ríkisútvarpið hefur eftir sérfræðingi að játningin breyti í raun litlu þegar kemur að dóminum gegn honum. Hún gæti þó haft þýðingu fyrir fjölskyldu Meng, sem geta nú talið sig fullviss um að rétti maðurinn hafi verið dæmdur, þó að litlar efasemdir hafi verið uppi um sekt hans.

Á sínum tíma fannst lífsýni úr Meng á límbandi á heimili Wesths. Það var árið 2023, eftir að áðurnefndri þrettán ára stúlku var rænt. Hún fannst á heimili Westh þar sem hann hafði haldið henni í 27 klukkustundir og nauðgað henni ítrekað.

DR hefur eftir lögmanni Wesths að hann hafi loks játað því hann vildi axla ábyrgð.

