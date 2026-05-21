Bandarísk yfirvöld hafa ákært Raúl Castro fyrrverandi þjóðhöfðingja Kúbu fyrir samsæri um að drepa bandaríska ríkisborgara þegar tveimur flugvélum var grandað á milli Kúbu og Bandaríkjanna árið1996.
Dómsmálið gegn Castro og fimm öðrum Kúbverjum var þingfest fyrir bandarískum dómstólum í gær en flugvélarnar voru í eigu samtakanna Brothers to the Rescue sem eru samtök sem leitast við að bjarga fólki á hafi úti sem hefur reynt að flýja Kúbu. Kúbverski herinn skaut vélarnar niður og voru þrír Bandaríkjamenn innanborðs.
Raúl Castro sem var þá yfirmaður hersins og varð síðar leiðtogi landsins er nú sakaður um drápin á mönnunum og sagði settur dómsmálaráðherra Bandaríkjanna Todd Blanche, að Bandaríkin gleymi ekki borgurum sínum. Castro, sem er bróðir byltingarleiðtogans Fídels, er nú orðinn níutíu og fjögurra ára að aldri og að mestu horfinn úr sviðsljósinu.
Núverandi forseti Kúbu, Miguel Díaz-Canel, vísaði ásökununum á bug og kallaði þær pólitíska stæla sem væru án lagastoðar.
Þrýstingur Bandaríkjamanna á Kúbu hefur aukist verulega síðan þeir réðust inn í Venesúela og handtóku Nicolás Maduro forseta og fluttu til Bandaríkjanna þar sem hann sætir ákæru.
Í framhaldinu skrúfaðist nær algerlega fyrir olíuflutninga til Kúbu sem hefur gert eyjarskeggjum mjög erfitt fyrir síðustu mánuði.
Forseti Kúbu segir ríkisstjórn landsins eiga í viðræðum við ríkisstjórn Donalds Trump í Bandaríkjunum. Þessum viðræðum sé ætlað að bæta samskipti ríkjanna og finna lausnir á því hvernig þau geti unnið saman. Bandaríkjamenn hafa komið í veg fyrir olíuflutninga til Kúbu og hefur verulega slæmt efnahagsástand þar versnað til muna.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir írönsk stjórnvöld hafa verið „geld“ og að hann vilji að ný forrusta landsins komi vel fram við Bandaríkin og Ísrael, jafnvel þó það yrði ekki lýðræðisríki. Þá segir hann Kúbu brátt munu falla.
Bandaríska landhelgisgæslan hyggst ekki hindra för rússnesks olíuflutningaskips til Kúbu með langþráðar eldsneytisbirgðir þrátt fyrir nokkurra mánaða óformlegt hafnbann á olíuflutninga til landsins.