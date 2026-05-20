Sérfræðingar segja stjórnvöld á Bretlandseyjum munu þurfa að koma upp loftkælingu á öllum umönnunarheimilum og sjúkrahúsum á næstu tíu árum og í skólum á næstu 25 árum. Þeir segja hlýnun muni leiða til þess að úrræði á borð við að opna glugga, draga fyrir og rækta tré til að búa til skugga ekki lengur munu duga til.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu Climate Change Committee (CCC) en þar segir einnig að stjórnvöld ættu að setja viðmið um hámarkshitastig fyrir vinnu, bæði innandyra og utandyra. Bretar þurfi að búa sig undir að hitastig hækki um tvær gráður fyrir árið 2050, þar sem líklega muni mistakast að takmarka hlýnun við 1,5 gráðu.
Samkvæmt skýrslunni mun hitastig í hitabylgjum fara yfir 40 gráður fyrir 2025 alls staðar á Bretlandseyjum og þær munu vara lengur. Áætlað er að níu af hverjum tíu heimilum muni ofhitna og dauðsföllum af völdum hita fjölga um 10.000.
Guardian hefur eftir Emmu Howard Boyd, prófessor við London School of Economics, að stjórnvöld ættu að taka hitaþol jafn alvarlega og ferskvatnsöryggi og flóðavarnir. Hingað til hafi það ekki fengið jafn mikla athygli þrátt fyrir að fólk sé þegar bókstaflega að deyja úr hita.
Skýrsluhöfundar benda á að kostnaður vegna hlýnunar nemi nú þegar um 60 milljörðum punda á ári, meðal annars vegna uppskerubrests og tjóns af völdum flóða.
„Bretland var gert fyrir loftslag sem heyrir sögunni til og verður fjarlægara eftir því sem árin líða,“ segja þeir.